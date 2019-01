Adrian | di questo Celentano francamente me ne infischio

ilfattoquotidiano

: Ma è legale far partire uno show in questo modo, sapendo che dovrà tenere botta per altri 8 lunghi appuntamenti? #Adrian - trash_italiano : Ma è legale far partire uno show in questo modo, sapendo che dovrà tenere botta per altri 8 lunghi appuntamenti? #Adrian - repubblica : Abbiamo visto #Adrian e questo è quello che è successo - Manuel_Pomaro : RT @parentetweet: Per chi non l’avesse capito il messaggio di #Adrian è semplice: i beni materiali portano l’infelicità. Quindi il povero C… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Premessa: vado pazzo per, inteso come cantante. La cosa va avanti da 60 anni, da quando cantava Sei rimasta sola e poi è continuata con 24 mila baci, Il tangaccio (chi se lo ricorda?), Il ragazzo della via Gluck, ovviamente, Azzurro e chi più ne ha più ne metta. E ancora mi vengono i brividi quando lo sento intonare Io non so parlar d’amore.Quello che non ha mai capito è perché uno che è capace di concentrare un mondo intero in un solo verso futurista come Il tuo bacio è come un rock, abbia scelto la strada opposta, quella della dilatazione temporale, delle pause, delle divagazioni nei suoi interminabili monologhi. E così è andata anche ieri sera.L’attesa di– e dio comparso in carne e ossa per pochi secondi – è stata occupata da un lungo prologo con Frassica come protagonista. Ma attenti autori e anche il grande Nino! Frassica è un guastatore, ...