Tra Dakar e F1 | Carlos Sainz svela | “il progetto Mini mi piace Mio figlio? Vi svelo un

Dakar 2019 - solo una tappa al termine e tutto può ancora succedere Tra le moto : Nasser Al-Attiyah e la Toyota ad un passo dalla vittoria tutto è sembrato girare a favore di Nasser Al-Attiyah nel corso della nona tappa della Dakar 2019 . Il qatariota, vincitore della stage 9, ha ...

Dakar 2019 – Settima Tappa : crolla Quintanilla - Brabec nuovo leader : per le auto splendido duello Tra Peterhansel e Roma : Brabec nuovo leader della classifica generale delle moto, Al-Attiyah domina quella delle auto: la situazione dopo la Settima Tappa della Dakar 2019 E’ andata in scena ieri la Settima Tappa dell’edizione 2019 della Dakar. Ancora una giornata di tanto spettacolo sulle sabbie africane: per quanto riguarda le moto è stato Sunderland uno dei protagonisti assoluti. Dopo una partenza ritardata di 30 minuti per visibilità scarsa e ...

Dakar 2019 - settima tappa : rivincita Peterhansel e Brabec - la Peugeot Tradisce Loeb : La Dakar 2019 mischia di nuovo le carte. La settima tappa, con partenza e arrivo a San Juan de Marcona, vede il ritorno alla vittoria di 'Mister Dakar' Stephane Peterhansel e una giornata stregata per ...

Dakar - Si riparte con Quintanilla leader Tra le moto e la terza vittoria di Loeb : EQUIPAGGIO TEAM TEMPO DISTACCO 1 306 SEBASTIEN Loeb DANIEL ELENA PH-SPORT 03H 39 21' 2 301 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 03H 41 38' + 00H 02 17' 3 300 CARLOS SAINZ ...

Dakar 2019 – Loeb vince la sesta tappa - Al-Attiyah resta al comando. Tra le moto comanda Quintanilla : Il pilota francese precede sul traguardo della sesta tappa il qatariota Al-Attiyah, saldamente al comando della generale. Nelle moto trionfa Quintanilla, adesso anche leader Sebastien Loeb non si ferma più, il pilota francese si prende anche la sesta tappa della Dakar 2019, la Arequipa-San Juan de Marcona di 838 km complessivi ( tra cui 336 km di speciale). Il driver della PH-Sport non lascia scampo al qatariota Nasser Al-Attiyah, giunto ...