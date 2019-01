Stupro? Parla di caz L' ira di Sgarbi sulla Nappi dopo l' attacco a Salvini

ilgiornale

(Di lunedì 21 gennaio 2019) "Fa la pornostar e allora parli di ca**i! Si intende solo di quello". Non usa mezzi termini Vittorioper commentare l'ultima "impresa" di Valentina, la nota pornostar che qualche giorno fa ha pubblicato un post su Instagram in cui accusava il ministro dell'Interno Matteodi averla "stuprata". L'attrice hard spiegava così i motivi della sua insolita protesta: "Sono stata 'stuprata' daperché al di là di aspetti anche condivisibili (che pure ci sono) delle sue scelte concrete, e al di là del fatto che molte responsabilità non sono solo sue,ha riabilitato la peggiore cultura identitaria nazionalista, quella rappresentata dalla triade Dio-Patria-Famiglia". E ancora: "Non so voi, ma questa io la chiamo cultura di sapore fascista. Ed è unoculturale di proporzioni immani. La questione dell'immigrazione, al di là dei complessi aspetti pratici su cui ...