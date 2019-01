Strada | Governati per metà da fascisti e per metà da coglioni

Gino Strada : “Governati da un mix di fascisti e cogli**i che lascia morire persone” : Gino Strada e le sue offese pesanti nei confronti del governo Gino Strada tutti lo conosciamo per essere un medico famoso in tutto il mondo, non solo per le sue capacità professionali ma essere diventato un simbolo dopo aver fondato Emergency(un’associazione umanitaria italiana che offre assistenza medica e non a milioni di persone bisognose in tutto il mondo martoriato dalla guerra e dalla povertà) Durante l’intervista a Radio Capital, Gino ...

Migranti - Gino Strada : "Siamo governati per metà da fascisti e per metà da coglioni" : Il medico e attivista Gino Strada, fondatore della Ong Emergency, attacca senza mezzi termini l'esecutivo di Giuseppe Conte e il modo in cui sta affrontando l'emergenza dei Migranti, col Ministro dell'Interno Matteo Salvini che sta facendo della lotta all'immigrazione la propria bandiera, trovando il supporto incondizionato dei suoi sostenitori mentre decine di persone continuano a morire in mare.Strada, intervenuto oggi a Circo Massimo su ...

