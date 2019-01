Sconfitta dalla malattia a 31 anni | prima di morire realizza un sogno | “Era il suo ultimo

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Jasmine Paolini Sconfitta in rimonta dalla russa Kudermetova : Non iniziano bene per l’Italia le Qualificazioni femminili degli Australian Open 2019. Al primo turno Jasmine Paolini è stata sconfitta in rimonta dalla russa Veronika Kudermetova, numero 111 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-1 6-3 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Paolini perde subito il servizio in apertura di match, ma riesce ad ottenere il controbreak nel quarto gioco. E’ un primo set ...

Lamezia - Sconfitta 11-1 la Royal team dalla Salinis : Cronaca Mister Carnuccio opta per il quintetto delle ultime gare: Cacciola in porta, quindi Furno, Di Piazza, Kale e Saraniti. Risponde Salinis con Tardelli, Taty, Meite, Rozo, Azevedo. Dopo 2 minuti ...

Pallamano - HEP Cup 2019 : Italia Sconfitta dalla Croazia nell’ultima giornata - ma esce tra gli applausi : Orgoglio. Questo è il sentimento che si percepisce al termine della sfida tra Italia e Croazia, valida per la terza giornata della Hep Cup di Pallamano maschile, vinta sì dai padroni di casa slavi per 28-20, ma in cui gli azzurri hanno disputato una partita egregia, restando in scia per oltre un tempo. Con le stelle Domagoj Duvnjak e Luka Cindric in campo dal primo minuto la Croazia domina ed intimorisce, passando sul 3-0, prima di una reazione ...

Volley femminile - Serie A1 2019. Scandicci : notte a un punto dalla vetta! Filottrano Sconfitta 3-0 : Una notte ad un punto dalla vetta per la Savino del Bene Scandicci che sbriga in poco più di un’ora la pratica Filottrano e avvicina Novara in testa alla classifica in attesa delle gare di domani che completeranno la prima giornata del girone di ritorno della regular season. Le toscane travolgono con un secco 3-0 Filottrano nell’anticipo del sabato al termine di un match a senso unico, nel quale Scandicci ha dominato in tutti i ...

Cristiano Ronaldo salva la Juve dalla Sconfitta con una zuccata : La Juventus, ieri nella giornata di Santo Stefano, ha affrontato l'Atalanta presso lo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Tutti nell'ambiente bianconero erano consapevoli che la partita non sarebbe stata facile, perché solitamente gli orobici in casa sono capaci di mettere in difficoltà le big di Serie A. L'ingresso di CR7 cambia volto alla gara Le aspettative non sono state disattese; infatti, dopo un avvio arrembante dei bianconeri che hanno ...

Roma - in fuga dalla Sconfitta : Inutile e soprattutto rognosa. Ingombrante, insomma. Fin troppo facile capire che senso bisogna dare alla partita di Plzen. La Roma, pur essendo già promossa agli ottavi di Champions, sa che nella ...

Lory Del Santo : eliminata dalla Casa - Sconfitta dalla Mazza : Lory Del Santo è la prima eliminata del GF Vip 3 di questa sera. In modo del tutto inspiegabile la regista ha perso al televoto contro Benedetta Mazza, anche se si spera in uno dei tanti scherzi degli autori. Lory Del Santo rimane una delle grandi protagoniste di questa terza edizione. Soprattutto per non aver strumentalizzato il suo dolore per via della perdita del figlio Loren.Lory Del Santo battuta da Benedetta Mazza?I fan della storica ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia Sconfitta dalla Grecia nella prima giornata : Si apre con una sconfitta il cammino della Nazionale Italiana di Pallamano femminile nel Gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali 2019. Un ko duro e per certi versi inaspettato per le azzurre, che cedono 23-19 alla Grecia padrona di casa, in quel di Amyntas. Avvio di gara equilibrato, con la parità si protrae fino al 6-6, nonostante i numerosi falli commessi dalle azzurre, in modo particolare con Irene Fanton, esclusa due volte dal campo nei ...

Curling - Europei 2018 : un’Italia già in semifinale viene Sconfitta dalla Russia nell’ultima sfida della prima fase : L’Italia, già qualificata alle semifinali, è stata sconfitta nell’ultima partita della prima fase degli Europei maschili di Curling dalla Russia per 10-6. Come detto un ko indolore per Retornaz e compagni, che chiudono al terzo posto ed oggi pomeriggio (dalle ore 18.00) sfideranno la Scozia per un posto nella finalissima della manifestazione continentale. Contro la Russia gli azzurri cominciano malissimo e dopo tre end si trovano ...

Curling - Europei 2018 : Italia Sconfitta 8-4 dalla Svezia. Le azzurre si giocano la salvezza con la Danimarca : L’Italia viene sconfitta dalla Svezia per 8-4 nella settima partita degli Europei femminili di Curling in corso di svolgimento a Tallinn. Serviva una prestazione ai limiti della perfezione per Zappone e compagne, che non hanno avuto scampo contro le campionesse olimpiche in carica. Nulla comunque è deciso per le azzurre, che possono ancora salvarsi, ma dovranno vincere assolutamente la seconda partita di oggi contro la Danimarca. Un match ...