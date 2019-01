Salvini indossa la divisa dei barracelli sardi e scoppia la polemica

Crozza : “ Salvini è l’Arturo Brachetti del Viminale”. Poi indossa i panni del ministro : “Un bacione agli artigiani della Finanza” : Maurizio Crozza , nella prima copertina del 2019 di Che Fuori Tempo Che Fa, di Fabio Fazio, su Rai1, ha vestito i panni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, cioè “l’Arturo Brachetti del Viminale”che “cambia divisa delle forze dell’ordine a una velocità sorprendente”. “Mi vesto anche da pompiere, da Guardia costiera, da bers agli ere, da finanziere. No, da Finanziere meglio di no o dovrei ...

Ministro Bonafede difende Matteo Salvini : “Le divise che indossa? Nessun problema” : Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prova a spegnere le polemiche sulle divise delle forze dell'ordine indossate con disinvoltura dal Ministro degli Interni Matteo Salvini durante eventi pubblici e istituzionali: "Non mi pongo nemmeno il problema di come si veste Salvini : è una cosa che gli piace fare? La facesse, Nessun problema".Continua a leggere

Arresto Battisti - Andrea Maestri : “La divisa indossata da Salvini è un malcostume cialtronesco” : Andrea Maestri, contattato da Fanpage.it, ci spiega cosa rischia il ministro degli Interni Matteo Salvini, indossando le divise delle forze dell'ordine: "Non esistono precedenti simili, di un ministro denunciato per 'porto abusivo di divisa'. Non credo però che questa denuncia rappresenti un grande spauracchio per Salvini. Ma che il titolare del Viminale abbia mostrato in pubblico l'uniforme della polizia all'arrivo di Battisti all'aeroporto mi ...