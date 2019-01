Roma | bus turistici in centro | fermi troppo a lungo? I sensori-spia avvisano i vigili

Roma : il programma del fine settimana - strade chiuse e bus deviati : Roma – Domenica, dalle 9 alle 11.30, e’ in programma la ‘Corsa di Miguel’ con partenza da piazzale della Farnesina e percorso lungo viale Antonino da San Giuliano, lungotevere Maresciallo Diaz, lungotevere Cadorna, lungotevere della Vittoria, lungotevere Oberdan, ponte Risorgimento, lungotevere Flaminio, lungotevere Thaon di Revel, Ponte Milvio, via Capoprati, lungotevere Cadorna, viale delle Olimpiadi, via Roberto Morra ...

Municipio Roma IV : demolito insediamento abusivo : Municipio Roma IV – “Dopo 2 anni in cui questa Amministrazione solleva il problema dell’insediamento sotto l’autostrada A24 e della discarica sconfinata che spesso brucia causando evidenti problemi ambientali, questa mattina con il IV Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, con il reparto PICS e l’ausilio prezioso del Servizio Giardini siamo intervenuti con le demolizioni e l’apposizione dei sigilli”. Lo dichiara in una ...

Roma : 8 persone in manette a seguito controlli contro illegalità e abusivismo : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma e dell’Ottavo Reggimento Lazio, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nell’area di piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalita’ e di abusivismo commerciale. Ad esito attivita’, i Carabinieri hanno arrestato 8 persone, ne hanno denunciate a piede ...

Sciopero Atac oggi a Roma. Bus - metro e ferrovie a rischio per doppia protesta : L'agitazione non interessa le linee periferiche. Il Campidoglio: aperte le Ztl diurne del centro e di Trastevere

Sciopero mezzi Atac a Roma : bus e metro a rischio/ Caos trasporti nella Capitale : info - orari e ultime notizie : Sciopero mezzi Atac a Roma per 24 ore: a rischio metro, bus e Ferrovie della Capitale. Stop trasporto pubblico, info e orari: tutte le ultime notizie

Sciopero trasporti 17 gennaio - giovedì nero a Roma : fermi autobus e tram per 24 ore : Sarà un giovedì complicato per gli abitanti, pendolari o turisti che transiteranno per Roma e che saranno chiamati a fare i conti con lo Sciopero dei trasporti pubblici. L'agitazione, che coinvolgerà il personale Atac, è stata indetta dalle sigle sindacali Orsa e Usb per protestare a favore 'della sicurezza e della salute dei lavoratori'. Si tratta di una dichiarazione del tutto pretestuosa e ingiusta, secondo l'assessore alla Mobilità Linda ...

Roma : riprendono regolari corse bus dopo incidente su via Cassia : Roma – Risolto a Roma l’incidente sulla via Cassia all’altezza de La Storta ma permangono comunque code in entrambe le direzioni tra La Giustiniana e Isola Farnese. La strada, chiusa per circa un quarto d’ora, e’ stata riaperta e le linee di bus 201, prima limitata alla stazione Giustiniana, e 031, prima ferma, sono state completamente ripristinate. Cosi’ in un comunicato Astral ...

Roma : in fiamme un altro autobus Atac : Anno nuovo problemi vecchi per la capitale: intorno alle 5 del mattino è andato a fuoco a Roma l’autobus Atac della linea 16 mentre era fermo al capolinea di via Costamagna, nel quartiere Tuscolano. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio del mezzo, le cui fiamme hanno poi avvolto anche sei auto che si trovavano nei paraggi. Per fortuna, non si registrano danni a persone e intanto l’azienda di trasporto ...

Roma - sgomberato uno stabile occupato abusivamente in via Tallone a Tor Cervara : Nuovo sgombero nella Capitale: gli agenti della polizia sono al lavoro per sgomberare uno stabile occupato abusivamente in via Cesare Tallone, traversa della più nota via Costi che collega la A24 con via di Tor Cervara. La palazzina abbandonata era stata occupata da alcune persone senza fissa dimora della zona: al momento non si registrano criticità. L’immobile di via Tallone si trova non lontano da quello di via Raffaele Costi, sgomberato ...

Roma : abusava nel sonno di ragazze ospiti degli ostelli - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Macao e gli agenti del commissariato di Polizia di Stato Viminale hanno arrestato il 31enne italiano, gia’ denunciato il 15 dicembre 2018, ritenuto autore di diversi episodi di violenza sessuale ai danni di giovani donne ospiti di ostelli ed hotel nell’area tra via Palestro e via Vicenza, in alcuni casi violentate anche nel sonno. All’uomo, Polizia e Carabinieri hanno notificato ...

Roma : giovedì nero - a rischio autobus e metro per sciopero : Roma – A Roma giovedi’ 17 gennaio trasporto pubblico della rete Atac a rischio per gli scioperi di 24 e 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) indetti rispettivamente dai sindacati Orsa e Usb. Entrambe le agitazioni hanno per oggetto “la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Le proteste riguarderanno bus, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ...

