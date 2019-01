Perché Creed 2 secondo Ivan Drago non è la fine di Rocky

gqitalia

(Di martedì 22 gennaio 2019) Dopo il successo di– Nato per combattere, che ha incassato al box office mondiale oltre 170 milioni di dollari, il figlio illegittimo di Apollo, Adonis (Michael B. Jordan), è pronto a tornare a combattere contro un avversario che ci porta indietro nel tempo, a una sfida che ha segnato la storia del cinema: quella traBalboa.Nel nuovo capitolo2 (nelle sale dal 24 gennaio) Adonis se la dovrà vedere con Viktor(Florian “Big Nasty” Munteanu), un gigante di 115 kg, pronto a tutto pur di riportare in Russia il titolo mondiale perso dal padre trent’anni prima. Una sfida non solo di pugilato, ma anche tra passato e presente, tra padri e figli.sarà al fianco di Adonis che si dovrà allenare come non mai per cercare di affrontare una montagna di muscoli, ma soprattutto un ragazzo cresciuto ...