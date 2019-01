Per colpa di Salvini non possiamo neanche più parlare male di Sanremo

No - caro Fico : Per i migranti morti nel Mediterraneo è colpa vostra - non “di tutti noi” : Scrive il presidente Fico, dopo l'ennesima tragedia nel Mediterraneo: «Dolore , rabbia e tristezza. Salvare vite umane è quello che fa una società sana. Se non ci riusciamo è un terribile fallimento per tutti noi». E invece il terribile fallimento è tutto loro, alleati servili della peggiore propaganda anti immigratoria degli ultimi anni.Continua a leggere

Il ragionamento di Di Maio Per cui i morti in mare sono alla fine colpa della Francia : Roma, 20 gen., askanews, - Per fermare i flussi migratori occorre sanzionare Paesi, come la Francia che non decolonizzano l'Africa, perché 'il posto degli africani è l'Africa non in fondo al ...

117 migranti morti - Per Salvini è colpa di scafisti e ONG : “Non sarò mai loro complice” : "Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini". Con queste parole il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ribadisce che, malgrado l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, il governo italiano non cambierà linea sulla gestione dei flussi dalla Libia.Continua a leggere

“Fare una caciara” - perché in romanesco si dice così? Per colpa dei pastori del passato : Un’espressione molto curiosa che è entrata anche nell'uso comune dell’italiano e che ha un’origine molto particolare: se vi dicono che state facendo una “caciara” molto probabilmente qualcosa non sta andando per il verso giusto. Ma perché si dice così? L’origine del termine romano è da ricercare nelle abitudini dei pastori dell'Appennino del centro Italia.Continua a leggere

Catanzaro/ Via libera alla mostra sulla Shoah "Solo Per colpa di essere nati" - organizzata dalla "4Culture" al San Giovanni dal 27 gennaio ... : Il coinvolgimento del mondo della scuola è sicuramente l'aspetto più importante di questo evento che arricchisce il polo culturale di riferimento che è diventato il complesso monumentale del San ...

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : la Fiorentina tenta il colpaccio - nuovo centrocampista Per il Genoa : Calciomercato Serie A – Ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino ...

NBA a Londra - Washington esulta sulla sirena : Knicks battuti Per colpa di… un’interferenza a canestro : La formazione di Washington vince il match giocato alla O2 Arena di Londra contro i New York Knicks, compiendo una splendida rimonta nel finale Il match di NBA giocato alla O2 Arena di Londra sorride ai Washington Wizards, che esultano grazie ad un canestro segnato proprio sulla sirena. Due punti molto contestati, perchè concessi dagli arbitri per un’interferenza a canestro risultata poi decisiva ai fini del risultato. La formazione ...

Football USA - a rischio il SuPer Bowl 2019 : colpa dello shutdown : Che succede che se l'aeroporto più grande al mondo che porterà persone verso la più grande partita di Football al mondo va fuori uso per uno sciopero di TSA? A quel punto ci sarà un costo pari a ...

Supercoppa - niente festa per Bernardeschi : chiuso in bagno Per colpa de 'Le Iene' : TORINO - I contorni della vicenda saranno chiari solo domenica sera quando andrà in onda il servizio, ma Federico Bernardeschi non si è certamente goduto i festeggiamenti per la vittoria in Supercoppa.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti di oggi : Valentina in pericolo Per colpa di Gabriele : Suor Angela tornerà questa sera, 17 gennaio 2019, su Rai 1 per la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 5. La scorsa settimana, la serie ha esordito con un vero e proprio boom di ascolti, raggiungendo i migliori dati Auditel della sua storia, ben al di sopra della quarta già positiva stagione. La serie con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi è riuscita a raggiungere nel prime time del 10 gennaio ben 6.112.000 spettatori pari al 26.4% di share (con ...

Albano Carrisi e Romina Power - colpaccio doppio a Mediaset : ascolti - sta Per arrivare la valanga : Trionfo doppio per Albano Carrisi e Romina Power. La mitica coppia della canzone italiana, come riporta Italia Oggi, verrà celebrata da uno show-evento su Canale 5. per due puntate, il 23 e il 30 gennaio, 55 Passi ripercorrerà la loro carriera. Leggi anche: "Baglioni, qui serve ordine". Al Bano, par

Terremoto in Romagna - l’esPerto : “E’ l’ennesima scossa di avvertimento - se lo ignoriamo ciò che accadrà sarà colpa nostra” : Una forte scossa di Terremoto ha fatto tremare il Nord Italia alle 00:04 della notte tra il 14 e il 15 gennaio. La scossa, in base ai dati ufficiali dell’INGV, è stata di magnitudo 4.6 con epicentro sulla costa di Ravenna, molto vicino all’area in cui sorge Mirabilandia. Si è verificata a 25km di profondità ed è stata avvertita in tutto il Nord Italia e su gran parte del Centro. La terra ha tremato in modo particolarmente significativo in ...

Usa - federali senza stipendio e rifiuti nei parchi : ecco lo shutdown più lungo della storia. Per gli americani è colpa di Trump : Il 53 per cento degli americani ritiene che la responsabilità dello shutdown iniziato il 21 dicembre 2018 sia da attribuire principalmente a Donald Trump e ai repubblicani. Il 29 per cento biasima i democratici; il 13 per cento pensa che le colpe siano da dividere tra tutti gli attori in campo. Il sondaggio ABC News/Washington Post mostra un dato che negli ultimi giorni si è fatto sempre più evidente: il presidente – e il suo partito – stanno ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli azzurri convocati Per le gare di Wengen. Paris e Innerhofer Per il colpaccio : L’Italia si presenterà con una nutrita pattuglia a Wengen dove nel weekend del 18-20 gennaio si disputerà un trittico di gare valido per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Ben quattordici azzurri si cimenteranno sulla mitica pista svizzera tra combinata, discesa libera e slalom. In discesa punteremo ovviamente su Dominik Paris reduce dai successi di Bormio e su Christof Innerhofer che qui si è imposto nel 2013, i due velocisti andranno ...