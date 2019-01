Morgan | The Voice? Mi piacerebbe | ma la tv mi fa addormentare

Morgan torna in Rai. Giovedì 24 gennaio condurrà lo speciale “Freddie” - dedicato ai Queen. Poi arriverà The Voice : Morgan torna in Rai, l’ufficialità arriva da Rai2. Giovedì 24 gennaio l’artista sarà alla conduzione di “Freddie”, uno speciale dedicato ai Queen e allo storico concerto del 1981 al Forum di Montreal che portò alla realizzazione del doppio album e del dvd “Queen rock Montreal”. Il direttore Carlo Freccero cavalca l’onda del grande successo del film “Bohemian Rhapsody” affidando a Marco ...

Freccero lancia la scommessa - Asia e Morgan a "The Voice" : E, adesso, anche Asia Argento. Magari insieme a Morgan. Una miscela doppiamente esplosiva. Carlo Freccero ha le fregole: vuole recuperare sedici anni passati lontani dalla sua amata Raidue e deve fare ...

CARLO FRECCERO/ "A The Voice sogno Asia Argento e Morgan" : i progetti del direttore di Rai 2 : CARLO FRECCERO è tornato nel consiglio di amministrazione della Rai per un anno, in questa intervista spiega che cosa ha intenzione di fare

Carlo Freccero e la “sua” RaiDue : “A The Voice sogno Asia e Morgan. I Fatti Vostri non chiuderà e Luttazzi lo incontrerò presto…” : “L’idea di richiamare Luttazzi può avere un sapore di rivincita. L’ho sentito tre quattro volte e lo incontrerò in Spagna a febbraio”. Carlo Freccero parla in una lunga intervista a Panorama dell’arrivo su Rai2 di Daniele Luttazzi. Potrà attaccare anche Di Maio e Salvini (“Molto probabile”, assicura il dirigente) e al giornalista che chiede se glielo lasceranno fare replica così: “Io vado via a ...

Freccero : "Stefano De Martino a Made in Sud - vorrei Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice" : In una lunga intervista concessa al settimanale Panorama, oggi in edicola, Carlo Freccero fornisce una serie di notizie e di spunti interessanti. Dopo aver ribadito il concetto già espresso nella famosa conferenza stampa di inizio anno (durante la quale "ho trasceso usando il mio impatto mediatico per ridare centralità a Rai2"), ossia che "oggi nell'epoca dei tempi liquidi, il pubblico sceglie la tv generalista solo in prima serata" e che ...

Riparte The Voice of Italy su Rai2 con Simona Ventura : Morgan e Asia Argento possibili coach : The Voice of Italy su Rai2 si farà. Parola di Carlo Freccero, che nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di rete aveva fatto emergere più di una perplessità in merito al ritorno del talent sulla seconda rete. Stando a quello che riporta Panorama, Carlo Freccero avrebbe risolto le criticità che ne ostacolavano la messa in onda, con l'individuazione dello studio e la conduzione di Simona Ventura ormai data per certa. La ...

«The Voice» con Simona Ventura ad aprile. E Freccero vuole Morgan e Asia Argento in giuria : Morgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoLa notizia è di quelle ghiotte e a portarla avanti è lo stesso Carlo Freccero: Morgan e Asia Argento coach della nuova edizione di The Voice of Italy. La speranza, che il ...

The Voice 2019 su Rai 2 dal 16 aprile. Freccero vuole Morgan e Asia Argento tra i coach : Simona Ventura Carlo Freccero, durante la ‘burrascosa’ conferenza stampa di presentazione della sua nuova Rai 2, aveva dichiarato che per la realizzazione di The Voice 2019 c’era un ostacolo, ovvero la mancanza degli studi. Il problema, però, è subito rientrato e il neo direttore conferma la presenza del talent nel palinsesto della rete a partire da metà aprile. “Ho messo a punto The Voice con Simona Ventura che partirà ...

Freccero : "Stefano De Martino a Made Sud - vorrei Morgan e Asia Argento in giuria a The Voice" : In una lunga intervista concessa al settimanale Panorama, oggi in edicola, Carlo Freccero fornisce una serie di notizie e di spunti interessanti. Dopo aver ribadito il concetto già espresso nella famosa conferenza stampa di inizio anno (durante la quale "ho trasceso usando il mio impatto mediatico per ridare centralità a Rai2"), ossia che "oggi nell'epoca dei tempi liquidi, il pubblico sceglie la tv generalista solo in prima serata" e che ...