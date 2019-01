Mathera - L' ascolto dei Sassi | la recensione | la tradizione sbarca nel futuro

Mathera " L'ascolto dei sassi " - Cuore di roccia e anima infinita : Il 2019 apre le sue braccia per accogliere l'ennesimo gioiello documentaristico concepito dal Cuore e dalla passione di chi sostiene la valorizzazione dei luoghi italiani celati agli occhi del mondo. La Magnitudo film con Chili presentano Mathera; terzo capitolo stagionale intitolato l'arte al cinema, e come questo, tanti altri prodotti attendono di vedere la luce in questo nuovo anno. ...