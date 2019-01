L' omaggio di Goggia | Vonn in lacrime dice addio allo sci

La Goggia rende omaggio a Lindsey Vonn : mazzo di fiori all'arrivo : Abbiamo avuto la fortuna di competere con un mostro sacro di questo sport. La guardo sempre con gli occhi da bambina che la ammirava in televisione". Ancora lacrime, invece, per la Vonn dopo quelle ...

Rispetto - rivalità e amicizia – A Cortina lo sport che piace : Sofia Goggia si inchina davanti a Lindsey Vonn - l’omaggio è commovente [VIDEO] : Scene emozionanti e commoventi a Cortina d’Ampezzo: Sofia Goggia sorprende Lindsey Vonn con un mazzo di rose rosse, la statunitense non riesce a trattenere le lacrime per lo speciale omaggio nella sua località preferita Un weekend ricco di emozioni per Lindsey Vonn nell’appuntamento di Coppa del Mondo di Cortina. La sciatrice statunitense è scoppiata in lacrime ieri sera, durante la cerimonia di consegna dei pettorali, ...