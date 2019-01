(ESCLUSIVA) Samsung Galaxy Fold dovrebbe arrivare in Italia a fine marzo e costare una fortuna : Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del produttore, dovrebbe arrivare anche in Italia verso la fine del mese di marzo a un prezzo decisamente alto. L'articolo (ESCLUSIVA) Samsung Galaxy Fold dovrebbe arrivare in Italia a fine marzo e costare una fortuna proviene da TuttoAndroid.