Volley | alla Consar non basta la determinazione | la vittoria va alla Tonno Callipo

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Novara e Conegliano volano alla Final Four - Cuneo e Monza si arrendono : Novara e Conegliano si sono qualificate alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile (2-3 febbraio). Le due corazzate hanno confermato il pronostico della vigilia e, dopo aver vinto gli incontri d’andata in trasferta per 3-0, si sono sbarazzate di Cuneo e Monza per 3-1 nei match di ritorno dei quarti di Finale giocati in casa. La pratica qualificazione è stata chiusa già dopo il primo set, le due formazioni di riferimento ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Scandicci vola alla Final Four - sconfitta indolore con Firenze : Scandicci si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile, la Savino del Bene è la prima squadra ad avere staccato il biglietto per gli atti conclusivi della competizione che andranno in scena a Verona nel weekend del 2-3 febbraio e affronteranno in semiFinale la vincente di Conegliano-Monza (domani si riparte dal 3-0 per le Pantere). Le toscane avevano vinto il derby d’andata con Firenze per 3-1, oggi bastava ...

Pallavolo – Tutto pronto per la sfida tra PVG Bari e Volley Cilento : la preview del match : La Pvg Bari sul campo del fanalino di coda Volley Cilento nell’ultima di andata di B1. Il match in programma domani alle 18 a Torchiara, in provincia di Salerno L’ultima giornata di andata della B1 femminile (girone D) porta la Pharma Volley Giuliani Bari domani, sabato 19 gennaio alle 18 al PalaCilento di Torchiara (via Provinciale 86), in provincia di Salerno, sede delle gare casalinghe della Givova Volley Cilento allenata da coach ...

Tabellone Europei Volley 2019 : i possibili accoppiamenti dai gironi alla fase ad eliminazione diretta : L’Italia è stata molto sfortunata in occasione del sorteggio degli Europei 2019 di volley maschile e ha pescato le avversarie peggiori: la Francia e la Bulgaria. Gli azzurri erano già certi di evitare altre corazzate come Polonia, Russia, Serbia in quanto erano inserite nella nostra stessa fascia ma si temeva di prendere i transalpini e i verdi: detto, fatto. La rassegna continentale incomincerà dunque in salita per la nostra Nazionale che ...

Volley : Champions League - Perugia torna con i tre punti dalla Turchia : SMIRNE, Turchia,- torna con il bottino pieno dalla Turchia la Sir Colussi Sicoma Perugia . I Block Devils espugnano in quattro set il campo dell'Arkas Izmir, centrano il terzo successo pieno ...

Pallavolo - la PowerVolley Milano fa chiarezza : “nessun contatto con il Modena per Zaytsev” : Il club lombardo ha smentito categoricamente l’interesse per il giocatore azzurro, in forza al Modena Volley In riferimento a quanto apparso questa mattina sulla testata “Il Giorno” rispetto alle dichiarazioni del presidente Lucio Fusaro sull’interessamento da parte della Powervolley Milano per l’atleta Ivan Zaytsev, riprese anche da altre testate giornalistiche, la società intende precisare e sottolineare che non c’è stato nessun ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte l’Olanda e vola in finale al Wevza - domani sfida alla Francia : L’Italia vola in finale al Torneo Wevza, competizione valida anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto l’Olanda con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-20) nella semifinale e così domani torneranno in campo nell’atto conclusivo per sfidare la Francia, già battuta nel girone preliminare: i ragazzi di Renato Barbon partiranno con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo è ...

Pallavolo – Modena Volley stringe un’importante partnership con Moxoff : Data Science al servizio della pallavolo : In occasione della trasferta milanese, la società Modena Volley annuncia l’avvio di una importante collaborazione con Moxoff, spinoff del Politecnico di Milano Moxoff è una realtà d’eccellenza che si occupa di modellistica matematica, algoritmi per il calcolo scientifico e la Data Science. Da sempre anche impegnata in ambito sportivo, ha lanciato ultimamente una start-up dedicata allo sport: Math&Sport. Attraverso questa realtà ed i ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup - la preview della 16ª giornata : che lotta in zona Playoff! : Samsung Volley Cup: si torna subito in campo, sabato Pomì-Il Bisonte su Rai Sport + HD. Igor a Bergamo, al via la saga Imoco-Saugella. Scandicci ospita Chieri, a Busto arriva Cuneo. Brescia affronta il Club Italia. Sugli spalti del PalaRadi la protesta contro la discriminazione delle donne Appena affrontato il turno infrasettimanale, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile torna subito in campo per la 16ª giornata di Regular Season, ...

Volley - festa grande per Francesca Piccinini : la Divina della pallavolo compie 40 anni da campionessa infinita : Oggi Francesca Piccinini compie 40 anni, l’icona simbolo della pallavolo italiana negli ultimi due decenni spegne le candeline e festeggia un traguardo simbolico, l’ingresso negli -anta non cambia però la Picci nazionale che continua a giocare con l’entusiasmo del primo giorno. La toscana, splendida classe 1979 ancora in attività con la casacca di Novara che sta guidando la classifica della Serie A1 (ieri le piemontesi hanno ...

Volley - analisi preolimpico : Italia sfavorita contro la Serbia. È allarme schiacciatori - servirà l’impresa : servirà un’impresa per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nel corso degli ultimi tre mesi abbiamo più volte ripetuto questa frase e l’ufficializzazione della composizione dei tornei di qualificazione lo ha confermato: l’Italia dovrà davvero superarsi se vorrà staccare il pass per il Sol Levante ed essere protagonista nella capitale giapponese tra poco più di un anno e mezzo. La nostra Nazionale, che a Rio 2016 conquistò ...

Volley - i migliori italiani della 16^ giornata di Superlega. Giannelli-Vettori strepitosi - Zaytsev torna alla grande - Piano granitico : Nel weekend si è disputata la 16^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile (il turno si completerà tra un mese con i recuperi Monza-Vibo Valentia e Sora-Siena). Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. SIMONE GIANNELLI e LUCA VETTORI. I protagonisti italiani della magica vittoria di Trento contro Perugia, i dolomitici dominano il big match e balzano in testa alla classifica ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 14^ giornata - Novara perde a Brescia! Conegliano e Scandicci a -2 dalla vetta : Tre squadre raccolte in appena tre punti in testa alla classifica: la Serie A1 di Volley femminile si sta rivelando estremamente combattuta, equilibrata e incerta, i risultati della 14^ giornata (la prima del girone di ritorno) si sono rivelati in parte sorprendenti. La capolista Novara, infatti, ha perso al tie-break sul campo di Brescia: le piemontesi, grandi favorite della vigilia per la conquista dello scudetto, incappano in un nuovo stop in ...

Volley femminile - Serie A1 2019. Scandicci : notte a un punto dalla vetta! Filottrano sconfitta 3-0 : Una notte ad un punto dalla vetta per la Savino del Bene Scandicci che sbriga in poco più di un’ora la pratica Filottrano e avvicina Novara in testa alla classifica in attesa delle gare di domani che completeranno la prima giornata del girone di ritorno della regular season. Le toscane travolgono con un secco 3-0 Filottrano nell’anticipo del sabato al termine di un match a senso unico, nel quale Scandicci ha dominato in tutti i ...