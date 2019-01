Soccorsi i 100 migranti su barcone in avaria | andranno in Libia

ilfogliettone

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Centoa bordo di unina 60 miglia a nord di Misurata sono statinella notte dalla Guardia costiera libica dopo ore di angoscia in balia del mare, e torneranno in. Dopo l'allarme, i rimpalli di responsabilita' per la nuova odissea, isono stati raggiunti dal cargo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone.La Guardia Costiera libica, che oggi ha effettuato gia' due interventi di salvataggio di altrettanti gommoni, e' riuscita finalmente a organizzare questo terzo salvataggio: il gommone, ha spiegato Palazzo Chigi in una nota, e' stato raggiunto dal mercantile, su richiesta della Guardia Costiera libica e per conto di questa. Sono iniziate le operazioni di recupero deiche verranno poi portati in salvo nel porto di Misurata. Era stato Alarm Phone, call center di volontari che raccolgono richieste di soccorso in mare, a ...