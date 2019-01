Siria | tv | esplosione a sud di Damasco

Siria - bomba al ristorante : 20 morti - 5 sono soldati Usa L’Isis rivendica l’attacco Foto Il momento dell’esplosione : Kamikaze in un ristorante a Manbij, rivendicato dalL’Isis. Erdogan: «L'attacco fatto per convincere Washington a non ritirare i propri soldati dal Paese mediorientale»