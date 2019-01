Luciano Canfora | Fascistoidi al potere

huffingtonpost

(Di domenica 20 gennaio 2019) Iniziò con queste parole: "Comprenderemo in un unico pensiero di amore tutti i morti. Ogni vita vale un'altra vita, ogni sangue vale altro sangue, ogni barricata un'altra barricata". Era il 23 marzo 1919 e, davanti a un centinaio di persone, a Milano, Benito Mussolini battezzò il movimento fascista, fondando i fasci di combattimento. Sono passati (quasi) cento anni. Eppure, il fascismo continua ad aleggiare nel dibattito pubblico come una minaccia incombente, un possibile destino: "Il rischio che il comportamento di Salvini e dei suoi seguaci ci conduca, prima o poi, in una situazione simile a quella che portò alla nascita del fascismo, c'è", dice ad HuffPost, storico del mondo antico e studioso capace di far dialogare epoche lontanissime: "Dire che è tornato il fascismo non ha senso. Ma dire che la nuova Lega di Salvini mescola ...