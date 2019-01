In Spagna si sta scavando per raggiungere il bambino caduto in un pozzo

Spagna - Mediapro acquista i diritti Tv per i Mondiali in Qatar : Il gruppo audiovisivo lancerà un apposito canale per la trasmissione degli incontri della rassegna iridata, che si terrà per la prima volta in inverno. L'articolo Spagna, Mediapro acquista i diritti Tv per i Mondiali in Qatar è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotoGp – Valentino Rossi osannato in Spagna : urla da stadio e applausi infiniti per il Dottore a Siviglia [VIDEO] : Standing ovation per Valentino Rossi in Spagna: applausi interminabili per il Dottore allo Yamaha Pan European Dealer Meeting Giornata impegnativa, quella di martedì, per Valentino Rossi: dopo essere stato ospite di Linus e Nicola Savino a Deejay Chiama Italia, il Dottore è partito per la Spagna per partecipare allo Yamaha Pan European Dealer Meeting, che si è svolto a Siviglia. Abito elegante e capelli ‘lunghi’ in versione ...

“Stai calmo - papà è qui e il fratellino ci aiuterà” : le parole del papà al figlio nel pozzo in Spagna : Si lavora senza sosta, giorno e notte, per salvare Julen, il bimbo caduto nel pozzo di 107 metri domenica a Totalan, vicino a Malaga. Una vicenda che sta tenendo col fiato sospeso la Spagna e tutto il mondo e più passano le ore, più aumenta la preoccupazione. È una corsa contro il tempo quella dei soccorritori, che secondo le stime fornite dal delegato del governo in Andalucia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, che sperano di localizzare il ...

Il Var in Spagna sta creando un terremoto politico : Le dimissioni di Florentino Perez Provate ad andare sulla versione on line del quotidiano spagnolo As. La homepage ha molti articoli dedicati al Var. Il calcio spagnolo sta vivendo ore di grande fibrillazione. As e Marca hanno dato la notizia che Florentino Perez ha rinunciato al proprio incarico in seno alla Federcalcio spagnola. Il clamoroso gesto sarebbe una protesta nei confronti dell’uso del Var e in particolare del responsabile ...

182 persone sono state arrestate in Spagna per un giro illegale di combattimenti di galli : Il 12 gennaio sono state arrestate in Spagna 182 persone accusate di aver preso parte a un giro nazionale di combattimenti di galli, che in Spagna sono vietati. Lo ha scritto AFP, spiegando che la maggior parte delle persone sono

Il socialista Sanchez come SalviniLa Spagna dice basta ai migranti : Dopo avere accolto 60 mila immigrati in tutto il 2018, anche la Spagna del socialista Sanchez ha deciso di cambiare rotta. come Salvini, anche il governo spagnolo ha bloccato la nave Open Arms Segui su affaritaliani.it

Pallamano - Mondiali 2019 : Spagna - Macedonia e Croazia si giocano il primato del girone B - Svezia capolista del gruppo D : Quarta giornata di gare nei Mondiali di Pallamano maschile 2019, dove si è concluso il secondo turno della fase a gironi, almeno per quanto riguarda i raggruppamenti B e D. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di domenica 13 gennaio. girone B: rotondo successo per la Spagna, che si impone 32-25 sull’Islanda e resta al comando della classifica insieme a Croazia (35-27 sul Giappone) e Macedonia, che con le 8 reti del ...

Spagna - Pablo Iglesias e la 'mascolinità femminista'. Fa il papà e alla guida di Podemos va la compagna Irene Montero : I due hanno messo al mondo due gemelle nel luglio scorso, nate premature. Dopo il periodo di allattamento, Irene assume ora la guida del partito mentre Pablo da dicembre ha iniziato a usufruire del ...

Tennis - match truccati : 15 arrestati in Spagna tra cui Fornell : 167 del mondo nel 2007 e attuale n. 770 in doppio, ritenuto il capo dell'organizzazione. Tra i 28 c'è anche un Tennista che ha partecipato all'ultimo Us Open. LA MAGGIOR PARTE DEGLI INCRIMINATI SONO ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei 2019 : i risultati di oggi (5 gennaio). Croazia - Ucraina e Spagna fanno festa : Nella giornata odierna si è disputata una parte della sesta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 di Volley femminile, in programma dal 23 agosto all’8 settembre in Turchia/Polonia/Ungheria/Slovacchia. Alla rassegna continentale sono già ammesse le migliori formazioni dell’ultima edizione del torneo (tra cui l’Italia), in palio gli ultimi posti a disposizione. Domani gli altri incontri che completeranno il turno, ...

Spagna : resta libero 'branco di Pamplona' : ANSA, - ROMA, 3 GEN - Resteranno liberi su cauzione i cinque del 'branco di Pamplona', condannati a nove anni di prigione per aver abusato di una ragazza di 18 anni nel 2016 durante la festa di San ...

Spagna - stuprarono 18enne : i 5 del branco restano liberi : restano fuori dal carcere - seppur in libertà provvisoria - i cinque de "La Manada", il branco di Pamplona che nel 2016 ha aggredito e stuprato brutalmente una 18enne durante la festa di San Fermin, la giornata in cui si svolge la celebre corsa dei tori per le via della città.I cinque giovani - tutti tra i 27 e i 29 anni - erano stati condannati a 9 anni per abusi sessuali, ma sono in attesa di una sentenza di appello. Il caso ha indignato la ...

Spagna : cresce stabilmente il Pil nel 3T : Continua a crescere l'economia spagnola nel terzo trimestre del 2018, a un ritmo costante rispetto al secondo trimestre. Il Pil è cresciuto dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, in linea al trimestre precedente. ...

Inter - la bomba dalla Spagna : arriva Simeone - ecco l’11 per la prossima stagione [FOTO e DETTAGLI] : 1/14 AFP/LaPresse ...