Il Tour Down Under è andato come tutti ci aspettavamo

Tour Down Under – L’ultima tappa è di Richie Porte - Impey supera Bevin e si aggiudica la vittoria finale : Richie Porte si aggiudica l’ultima tappa del Tour Down Under, Impey supera Bevin e si aggiudica la classifica generale E’ terminata la prima importante corsa a tappe della stagione 2019 di ciclismo. Tanto spettacolo, paure e sorprese al Tour Down Under. Festeggiamenti in grande oggi per gli australiani che hanno potuto esultare per la vittoria di tappa di Richie Porte. Il corridore australiano ha trionfato per la sesta vittoria ...

Classifica Tour Down Under 2019 : Daryl Impey concede il bis - Diego Ulissi chiude nono : Andiamo a scoprire la Classifica del Tour Down Under 2019, prima corsa del circuito World Tour per quanto riguarda la nuova stagione: il sudafricano Daryl Impey si aggiudica la corsa per il secondo anno consecutivo resistendo sull’arrivo in salita di Willunga Hill e chiudendo con 13” di vantaggio sull’australiano Richie Porte e con 17” sull’olandese Wouter Poels. Il miglior italiano è Diego Ulissi, nono a 40” dalla ...

Tour Down Under 2019 : Richie Porte trionfa a Willunga Hill nell’ultima tappa - Daryl Impey conquista la classifica generale : La sesta e ultima tappa del Tour Down Under 2019, prima corsa a tappe della stagione ciclistica, non ha deluso le aspettative. L‘australiano Richie Porte (Trek-Segafredo) ha centrato la sesta vittoria consecutiva sulla spettacolare salita finale di Willunga Hill, ma il successo nella classifica generale è andato al sudafricano Daryl Impey (Mitchelton-Scott). Il 34enne di Johannesburg ha chiuso la frazione in terza posizione, alle spalle di ...

Tour Down Under – Spaventosa caduta per Bevin : aggiornamenti sulle condizioni del leader della classifica [VIDEO] : Terribile caduta per Bevin: il leader della classifica generale del Tour Down Under trasportato in ospedale. Gli aggiornamenti sulle condizioni del neozelandese E’ andata in scena nella notte italiana la quinta tappa del Tour Down Under: una giornata caotica e ricca di colpi di scena in Australia, dove Ewan ha tagliato per primo il traguardo ma è stato poi declassato, regalando la vittoria a Philipsen, mentre Bevin, leader della ...

Ciclismo – Tour Down Under : Ewan vince ma viene declassato - Philipsen sorprende Sagan e si prende la 5ª tappa : Il corridore della Lotto taglia per primo il traguardo ma viene declassato per sprint irregolare, ne approfitta così il ventenne della UAE che vince davanti a Sagan Epilogo sorprendente quello della quinta tappa del Tour Down Under, Caleb Ewan vince tagliando il traguardo di Strathalbyn, ma viene clamorosamente declassato per sprint irregolare. Il corridore viene retrocesso in ultima posizione per violazione del regolamento UCI 2.12.007 ...

Tour Down Under 2019 : Caleb Ewan declassato dalla giuria nella quinta tappa. Vince Jasper Philipsen - quinto Elia Viviani : La decisione della giura ribalta il risultato della quinta tappa del Tour Down Under 2019. Il primo a tagliare il traguardo di Strathalbyn è l’australiano Caleb Ewan, che è stato però declassato dalla giura per un contatto irregolare durante la volata. A centrare il successo è così il 20enne belga Jasper Philipsen, secondo, davanti allo slovacco Peter Sagan e all’olandese Danny van Poppel. quinto posto per il campione italiano Elia Viviani, ...

Tour Down Under 2019 : programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : Da martedì 15 a domenica 20 gennaio si svolgerà il Tour Down Under 2019, prima corsa WorldTour della stagione. Anche quest’anno nel territorio di Adelaide, nel sud dell’Australia, alcuni tra i più forti corridori del circuito faranno il loro esordio stagionale. Al via troveremo infatti big del calibro di Peter Sagan, Elia Viviani, Caleb Ewan, Richie Porte e Michael Woods. Sono previste sei tappe, tutte in linea, di cui tre saranno adatte ai ...

Tour Down Under : quarta tappa a Daryl Impey - Diego Ulissi migliore degli italiani : La quarta tappa ha dato un volto un po’ più chiaro alla classifica del Tour Down Under. La salita posta a pochi chilometri dal traguardo di Campbelltown ha fatto una certa selezione, promuovendo prima un attacco a quattro e poi un drappello rinfoltito ad una ventina di corridori che si sono giocati il successo allo sprint. Sul traguardo il campione in carica Daryl Impey, 34enne sudafricano, ha avuto la meglio sul leader della generale Patrick ...

Ciclismo - Tour Down Under : Daryl Impey vince la quarta tappa : CAMPBELLTOWN , AUSTRALIA, - Mancava ancora lo squillo del campione in carica ed è arrivato: la quarta tappa del Tour Down Under la vince Daryl Impey . La maglia ocra del 2018 brucia tutti in volata e ...

Tour Down Under - Impey si aggiudica la 4ª tappa - Bevin ancora leader per un soffio : E' il campione sudafricano di ciclismo su strada il vincitore della quarta tappa del Tour Down Under. Impey della Mitchelton Scott ha sbaragliato la concorrenza nello sprint finale contro il leader ...

VIDEO Daryl Impey vince la quarta tappa del Tour Down Under - gli highlights della corsa : Daryl Impey ha vinto la quarta tappa del Tour Down Under, prima corsa stagionale del World Tour. Il sudafricano si è imposto in volata sul traguardo di Campbelltown, riscattandosi così dalla sconfitta subita ieri contro Sagan e Sanchez allo sprint. L’insidiosa frazione odierna non ha cambiato la leadership della classifica generale, Patrick Bevan si trova sempre al comando. Di seguito il VIDEO con gli highlights della quarta tappa del Tour ...

Tour Down Under – Impey si aggiudica la 4ª tappa - Bevin ancora leader per un soffio : E’ il campione sudafricano di ciclismo su strada il vincitore della quarta tappa del Tour Down Under. Impey della Mitchelton Scott ha sbaragliato la concorrenza nello sprint finale contro il leader della classifica generale Bevin Il ritorno del “cavatappi” Corkscrew Garden, ha confermato le aspettative dei giorni precedenti: la salita di oggi e la conseguente discesa in picchiata, hanno iniziato a fare una scrematura ...

Tour Down Under 2019 : Daryl Impey si impone a Campbelltown. Bevin resta leader : Parla sudafricano la quarta tappa del Tour Down Under 2019, la prima corsa stagionale del World Tour di ciclismo. Sull’insidioso traguardo di Campbelltown, posto a 129,2 chilometri dalla partenza di Unley e subito dopo un duro strappo, ad imporsi nello sprint ristretto è il campione nazionale Daryl Impey (Mitchelton-Scott). resta leader della classifica generale il neozelandese Patrick Bevin (CCC Team). Come di consueto, pronti, via e fuga ...