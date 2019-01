Buffagni | La Tav è un progetto datato | ma se i cittadini chiedono il referendum è

huffingtonpost

: RT @amperrino: 'Berlusconi? Problema di Salvini...Usiamo i soldi della Tav per il Sud' - amperrino : RT @amperrino: 'Berlusconi? Problema di Salvini...Usiamo i soldi della Tav per il Sud' - Tigre_E632 : RT @CalosiGuido: @EdoardoR Vero, resta il fatto che l’affermazione di Buffagni è: 1) errata, 2) funzionale a diffondere bugie e mezze bugie… - marcocicchelli : RT @CalosiGuido: @EdoardoR Vero, resta il fatto che l’affermazione di Buffagni è: 1) errata, 2) funzionale a diffondere bugie e mezze bugie… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) "Se Confindustria svolge bene il suo ruolo, quello di difendere gli interessi delle grandi aziende, allora ha il rispetto di tutti. Ma se vuole fare politica non vedo perché le aziende di Stato debbano fare da supporto a questa situazione. Confindustria ha dettato la linea politica per anni, come quando invitava a votare 'sì' per ilvoluto da Renzi, con i risultati che conosciamo". Lo dice al Corriere della sera Stefano(M5s), sottosegretario agli affari regionali."Non esiste solo Confindustria - aggiunge - ma ci sono tante piccole e medie imprese che hanno il diritto di essere ascoltate". Boccia quindi la Tav: "Si tratta di un. Davanti ai dati oggettivi dei costi e dei benefici faremo le nostre valutazioni. Ma io mi chiedo: se era così importante perché in 20 anni è stato fatto poco o niente? Evidentemente qualche ...