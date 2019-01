Appello all' intelligenza | serve una rivoluzione della ragione che ci restituisca libertà

100 ANNI DALL'Appello AI LIBERI E FORTI/ Lo schiaffo di Sturzo ai nostri politici : Il 18 gennaio 1919 i cattolici entravano nella vita politica del nuovo Stato, anche grazie alla personalità di Luigi Sturzo. Una lezione di metodo

L’Appello di Carlo Calenda per una lista unitaria europeista alle elezioni europee di maggio : Carlo Calenda, ex manager e ministro nei governi Renzi e Gentiloni, ha pubblicato sul sito siamoeuropei.it un appello per creare una lista unica con tutti i partiti e i movimenti europeisti in vista delle elezioni europee di maggio. «È necessario costruire alle

Terra dei Fuochi - 18 anni in Appello all’inventore delle ecomafie Chianese. Ma il reato di avvelenamento è prescritto : Una sentenza storica, anche se è arrivata tardi e non assicura alla giustizia tutti i colpevoli dello scempio che si è consumato nella Terra dei Fuochi. Nel processo sulla discarica Resit di Giugliano in Campania la Corte d’appello di Napoli ha condannato l’avvocato e imprenditore Cipriano Chianese, ritenuto l’inventore delle ecomafie per conto del clan dei casalesi, a 18 anni di carcere, due in meno rispetto ai venti inflitti in primo grado per ...

Plastica monouso - Appello alle scuole e un vademecum per risparmiare all’ambiente un milione di bottigliette : “Basta all’uso della Plastica monouso nelle scuole”. A lanciare questo appello è l’associazione Marevivo che con la Fondazione Sorella Natura ha organizzato una campagna rivolta a tutti gli istituti d’Italia per fermare l’inquinamento. Secondo le stime dell’associazione, infatti, in una classe gli alunni consumano ogni giorno una bottiglietta d’acqua così che in un intero anno scolastico si arriva a circa quattromila bottiglie. Un ...

Berlusconi : "Mi Appello all'altra Italia - la libertà è in pericolo" - : Il leader di Forza Italia, nel giorno dei 25 anni dalla nascita del partito, in una lettera al Corriere della Sera ricorda Don Sturzo e spiega che vuole scendere in campo per le europee "prima che sia ...

Cento anni dall'Appello di Sturzo : interviene Francesco Battistoni - Fi - : ... seppur non definiti tali, stavano a cuore al sacerdote e che fondano l'agire politico, consentendo una visione ordinata delle priorità governative, dello stato sociale, dell'economia e dei diritti ...

Nasce la “Carta di Chioggia 2019” : Appello alle Istituzioni per fermare un disastro ambientale e economico per la città : Sei premesse che vanno dal rispetto dei diritti dell’uomo e dei valori universali al rispetto dei Principi di leale cooperazione e della proprietà privata. Sono questi gli obiettivi della Carta di Chioggia 2019. Il documento, presentato nell’incontro “Chioggia e la laguna: rinascita economica e impianto Gpl”, sarà inviato presto al Governo per ottenere risposte concrete e riforme in merito alla salute e alla giustizia ambientale ...

Limoncino - il Comune rinuncia all'Appello : Il Comune di Livorno ha deciso di rinunciare al ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale che il 17 luglio del 2013 ha definito via del

Riconoscimento facciale - Appello ai big della Silicon Valley : non datelo ai governi : Sono 85 le associazioni per i diritti umani e digitali che hanno sottroscritto la richiesta allertando su rischi e conseguenze della sorveglianza di massa con l'uso autorizzato della tecnologia

Rimini. La solidarietà chiama all’Appello pasticceri panificatori : La solidarietà chiama all’appello i migliori operatori italiani della pasticceria e della panificazione alla fiera Sigep di Rimini dedicata al

Allarme freddo a Catania - Appello di Free Green Sicilia : Free Green Sicilia invita la Croce Rossa a lasciare il tendone termico in piazza della Repubblica, e rivolge un appello alle istituzioni

Cina : prosegue campagna contro la corruzione - Xi rivolge nuovo Appello alla disciplina nel Partito : Il presidente cinese, Xi Jinping, ha commentato il mese scorso lo stato del processo di riforma e apertura dell'economia nazionale, riconoscendone... Il presidente cinese ha dichiarato che la Cina "...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano non dà scampo a Modena - gli uomini di Velasco sconfitti senza Appello : Davanti ad un Forum strapieno, i padroni di casa superano con il punteggio di 3-0 l’Azimut Modena di Zaytsev Un Forum di Assago soldout e straordinariamente bello con i suoi 12.400 presenti accoglie Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. Prima del match l’inno d’Italia scalda i cuori di tutti i presenti, è spettacolo, spettacolo di livello straordinario. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, capitan Ivan ...

Un fortissimo Appello all'unità di tutto il mondo agricolo : Il tavolo di crisi, che è un tavolo di emergenza, ha manifestato su mia sollecitazione l'intento che il mondo agricolo sia il più unito possibile nella gestione delle due emergenze: Xylella e gelata. ...