Ancora in test Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Vodafone | aggiornamento non vicinissimo?

FIFA 19 Ancora in testa nella classifica software italiana : Dopo aver chiuso il 2018 in testa, FIFA 19 si conferma nuovamente come il gioco più venduto in Italia, stando agli ultimi dati relativi alla week 1 del 2019.Alle spalle del titolo sportivo di EA troviamo ben due giochi targati Rockstar a completare il podio, l'immortale Grand Theft Auto 5 e l'apprezzatissimo Red Dead Redemption 2.Qui sotto, potete leggere nel dettaglio le classifiche:Read more…

Per la rete Iliad Italia - in arrivo tre nuove antenne proprietarie : Ancora proteste per le installazioni? : La rete Iliad Italia proprietaria doveva essere l'obiettivo cardine dell'operatore mobile nel 2019 e probabilmente lo sarà. Un paio di giorni fa abbiamo riportato un'intervista a Benedetto Levi in cui il giovanissimo AD ha parlato appunto dell'intenzione di ampliare e non poco le proprie infrastrutture, nonostante le prime difficoltà pure incontrate nelle operazioni. Per questo motivo, l'anno si apre in bellezza con le richieste di ...

Trump Ancora in testa nella 'Top Ten delle Parolacce' : nella classifica delle parolacce che hanno segnato la cronaca nazionale e internazionale entrano ai primi posti anche Dolce&Gabbana per le frasi trash contro la Cina e una meno nota stagista della ...

Serie BKT Ancora un tripletta subita dal Crotone contro lo Spezia. Squadra contestata a fine partita. : Crotone 0 Spezia 3 Marcatori: 11° De Francesco, 77° Pierini, 89° Pierini Crotone (4-3-3): Cordaz, Golemic, Vaisanen, Sampirisi, Vailetti, Molina,

Vela - Sydney-Hobart 2018 : Comanche Ancora in testa - ma Black Jack ed Infotrack risalgono : Prosegue la 74ma edizione della Sydney-Hobart, importantissima competizione velica che in pratica come ogni anno chiude il calendario dell’anno solare. La gara, scattata poco più di 24 ore fa, vedrà le prime imbarcazioni tagliare il traguardo questa notte, appena sotto i due giorni di navigazione. Sono infatti 628 le miglia nautiche da coprire in totale ed al momento sono ancora in gara ben 81 concorrenti: in testa, come da pronostico, ed ...

Manovra - il maxiemendamento votato in commissione bilancio. Ma le opposizioni escono. Renzi : «Il testo cambierà Ancora» : Il maxiemendamento votato in commissione bilancio del Senato dalla sola maggioranza. Le opposizioni sono uscite per protesta dopo le ultime modifiche al testo che sembrava definitivo

Manovra - c’è il testo ma è caos in commissione : “Va cambiato Ancora”. Opposizione protesta. E Fico : “Poco tempo? E’ vero” : Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in ...

Maxiemendamento - il testo cambia Ancora : 18.09 cambia ancora il testo del Maxiemendamento alla manovra. Le modifiche sono state annunciate in commissione Bilancio al Senato. "C'è stata la necessità di apportare correzioni formali", ha detto il presidente della commissione Pesco, che ha anche parlato di "errori materiali e di coordinamento". Durissime le critiche dalle opposizioni. "La farsa continua -ha dichiarato il capogruppo Pd al Senato Marcuccidopo una settimana di attesa arriva ...

Ancora proteste dei Gilet gialli Bloccata la frontiera con l'Italia : Centinaia di manifestanti con i Gilet gialli sono comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei piu' turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche Segui su affaritaliani.it

Ancora caos sulla manovra. Testo alla Camera dopo Natale : Il braccio di ferro sulla manovra non si chiude. È ancora corsa contro il tempo . L'esame alla Camera è slittato al 28 29 dicembre. Come riferiscono fonti di Monetcitorio, l'esame della Legge di ...

Manovra - caos al Senato : slitta Ancora il voto. Dure proteste delle opposizioni : Per la presidente dei Senatori forzisti Annamaria Bernini "siamo alla Caporetto politica del governo che fa una cosa sconcia contro il popolo italiano. rendere in giro il Parlamento per venti giorni ...

Naomi Campbell colpisce Ancora - sarà testimonial di Shiseido : Con quell'inconfondibile falcata che l'ha resa celebre in tutto il mondo. In splendida forma e bellissima a 48 anni, Naomi Campbell non era mai stata scelta in qualità di testimonial o ambasciatrice ...