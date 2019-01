Vittoria | tenta di lanciarsi dal balcone | salvato da Polizia

Sci alpino - è il giorno del gigante di Adelboden : otto gli azzurri che tentano l’assalto alla Vittoria : Scatta la prima manche del gigante di Adelboden, al via otto azzurri e il primo è Manfred Moelgg subito dopo Hirscher Primo gigante di Coppa del mondo maschile del 2019 ad Adelboden. La prima manche scatta alle 10.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1) con Henrik Kristoffersen, al via con il pettorale numero 1. Il leader della classifica generale Marcel Hirscher partirà per settimo e subito dopo toccherà a Manfred Moelgg, il primo degli ...