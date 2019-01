Sambuca di Sicilia | Cnn scopre le Case a un euro Migliaia di chiamate

Case da sogno in vendita a 1 euro? A Sambuca - in Sicilia - è realtà (ma a una condizione) : Case con vista da sogno in vendita a 1 euro: non è un sogno, ma quello che sta accadendo a Sambuca, in Sicilia. Per incentivare turismo, recuperare il patrimonio urbanistico-architettonico e contrastare lo spopolamento, la bella cittadina in provincia di Agrigento, che nel 2016 era stata eletta borgo più bello d'Italia, offre una possibilità imperdibile agli aspiranti acquirenti. A riportare la vicenda giunge anche la stampa ...