Real Madrid-Siviglia 2-0 | in gol Casemiro e Modric | Marcelo ancora in panchina insieme a

Liga : il Real Madrid stacca il Siviglia - l'Atletico espugna Huesca : TORINO - Vince il Real, stacca il Siviglia e si porta temporaneamente a meno sette dal Barcellona. Vinicius , classe 2000 e innegabile talento, illumina il centrocampo con Modric. Ma a salvare un Real ...

Liga - Casemiro e Modric risollevano il Real Madrid : Liga, Casemiro e Modric hanno firmato la vittoria del Real Madrid contro il Siviglia al Bernabeu Il Real Madrid batte 2-0 il Siviglia e si prende il terzo posto in solitaria nella Liga. I ‘blancos’ vincono 2-0 al Bernabeu con i gol nella ripresa di Casemiro (78′) e Modric (92′). La squadra di Solari sale a 36 punti, a 3 lunghezze dall’Atletico Madrid (in campo ora contro l’Huesca) e a +3 sul Siviglia. Il ...

Liga - il Real Madrid batte il Siviglia : Liga, Real Madrid-Siviglia: la cronaca della partita Nel pomeriggio del Bernabeu a far discutere sono le scelte di Solari. Per la seconda volta consecutiva Marcelo si accomoda in panchina , ultima ...

Liga : segnano Casemiro e Modric - il Real Madrid stacca il Siviglia : TORINO - Vince il Real, stacca il Siviglia e si porta temporaneamente a meno sette dal Barcellona. Vinicius , classe 2000 e innegabile talento, illumina il centrocampo con Modric. Ma a salvare un Real ...

Il Real Madrid ha scelto : a giugno assalto ad Hazard : Il Real Madrid ha scelto: a giugno assalto ad Hazard Dei problemi che ha avuto il Real Madrid nella prima metà di stagione ne siamo tutti a conoscenza. Sappiamo inoltre anche quelle che molto probabilmente sono state le cause. Ci riferiamo agli addii alla fine della stagione scorsa di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. In mezzo al caos i sostituti naturali dei due sopracitati sono stati Julen Lopetegui e Mariano Diaz. Sostituti non ...

Calciomercato - Real Madrid o Psg per il futuro di Mourinho : La giornalista portoghese Claudia Garcia , intervenuta a 'Rai Sport', ha spiegato: 'Ha mantenuto buoni rapporti con il Real Madrid e cerca di proporsi. Per cui vedo possibile un suo ritorno al Real, ...

Liga - Real Madrid-Siviglia : dove vedere la gara in Tv e in streaming : L'incontro clou della 20esima giornata di Liga è già fondamentale per la lotta Champions: al Bernabeu si sfidano Real Madrid e Siviglia L'articolo Liga, Real Madrid-Siviglia: dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Risultati Eurolega 19ª giornata : Milano beffata dal Baskonia - male anche Panathinaikos e Real Madrid : L’Olimpia Milano sconfitta in trasferta dal Baskonia in occasione della seconda parte della 19ª giornata di Eurolega Dopo la prima parte della 19ª giornata di Eurolega, che ha visto trionfare il Fenerbahce e Olympiacos, sono andati in scena i match che hanno concluso questo turno del campionato europeo di basket. Tra questi, da sottolineare la sconfitta dell’Olimpia Milano contro il Baskonia, che ha sorpreso la formazione di ...

Real Madrid-Siviglia su DAZN : ecco come fare per vedere il match gratis : Inizia il girone di ritorno in Liga con un incontro davvero fondamentale per la lotta Champions: il Real Madrid ospita il Siviglia al Santiago Bernabeu L'articolo Real Madrid-Siviglia su DAZN: ecco come fare per vedere il match gratis è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LaLiga : occhi su Real Madrid-Siviglia - LIVE : Messi fa sul serio: 17 gol in 17 gare lanciano il Barcellona verso l'ennesimo scudetto e il primato catalano dovrebbe essere rinforzato dal facile impegno col Leganes, che ha pero' stoppato il Real,. ...

Inter - Real Madrid e le finali di NFL : un weekend a tutto sport su DAZN : DAZN ha in serbo un palinsesto davvero Interessante per tutti gli appassionati di sport: dal calcio al rugby, dalla boxe alla Conference NFL L'articolo Inter, Real Madrid e le finali di NFL: un weekend a tutto sport su DAZN è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juve - Don Balòn : 'Allegri al Real Madrid con Pjanic e Alex Sandro' (RUMORS) : Dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Massimiliano Allegri, che è stato messo nel mirino dal Real Madrid per la prossima stagione. Florentino Perez, numero uno delle "merengues", infatti, non sarebbe affatto soddisfatto del gioco espresso dalla squadra allenata d Santiago Solari e vorrebbe un cambiamento per il 2019/2020. Perez avrebbe in mente vai ...

Real Madrid - le sconfitte stagionali sono già 10 : Merengues mai così male dal 1999. Casemiro : 'Non stiamo bene' : La sconfitta di misura nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa del Re sul campo del Leganes è risultata ininfluente ai fini della qualificazione al turno successivo, complice il 3-0 dell'andata al ...

CALCIOMERCATO INTER/ Ultime notizie - Modric si avvicina : niente rinnovo con il Real Madrid : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: i nerazzurri pronti al colpo a sorpresa Mesut Ozil? Intanto si avvicina sempre di più Luka Modric, in uscita dal Real.