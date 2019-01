L’ora legale | su Infinity l’ultima commedia di Ficarra e Picone

tvzap.kataweb

: Ora, io comprendo che un legale abbia l'onere di difendere il proprio assistito, ma può farlo senza offendere neces… - giancascario : Ora, io comprendo che un legale abbia l'onere di difendere il proprio assistito, ma può farlo senza offendere neces… - BadPaskua : @emiliagagliardi diventano 5 quando in italia entra l'ora legale - sitornaasperare : RT @DanieleDragone1: @giamma71 @poliziadistato Ci sono schiavi #italiani, che lavorano per 3 € l'ora nella catena di Farinetti, tutto legal… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Sin dai tempi di Zelighanno proposto una comicità intelligente, mai sguaiata, sempre attenta a cogliere le piccole e grandi storture della nostra società. Nel loro ultimo film,, da oggi disponibile nel catalogo, mostrano le contraddizioni che animano il Belpaese. Ci riescono adottando un punto di vista sicilianissimo, ammettendo candidamente che oggi come oggi “con questa crisi che c’è, l’Italia, l’onestà non se la può permettere”.Siamo a Pietrammare, un caratteristico borgo siciliano. Arrivano le elezioni comunali: i sondaggi danno vincente Gaetano Patané, storico sindaco del luogo, attento più a curare gli interessi privati che quelli della comunità. Lo sfida Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne appoggiato da una lista civica che mira a riportare la legalità promettendo una nuova stagione per la città. I ...