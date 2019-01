Forza Horizon 4 supera i sette milioni di giocatori dal lancio

Il nuovo aggiornamento di Forza Horizon 4 rimuove le emote Carlton e Floss : Tutti voi ricorderete sicuramente lo sciame di citazioni in tribunale da parte di molti esponenti dello spettacolo americano ai danni di Fortnite. Se non sapete di cosa parliamo vi basti sapere che alcuni personaggi famosi hanno accusato la Epic Games di aver rubato le loro opere (per la precisione balletti usati nei loro spettacoli) ed averle inserite in Fortnite. Come riporta VG247, sembra che Microsoft voglia evitare situazioni simili ed ...

"Mi piace Forza Horizon - non Xbox". Rapporti tesi tra Kamiya e Microsoft dopo il caso Scalebound? : In qualche occasione lo abbiamo notato comparire in un listino di Amazon o all'interno dello store Xbox ma dopo la cancellazione ufficiale, Scalebound dovrebbe ormai fare parte del passato. Tuttavia per Hideki Kamiya gli effetti di quella cancellazione potrebbero essere ancora decisamente molto presenti.Come segnalato su forum come NeoGAF, il director di Scalebound, di tanti altri progetti e figura chiave di Platinum Games, ha recentemente ...

Con Fortune Island - Forza Horizon 4 si dimostra fin troppo generoso - articolo : In numerose occasioni abbiamo lodato la meravigliosa serie di racing game open-world di Playground Games, Forza Horizon, per la sua spiccata generosità. Adesso però stanno esagerando.La prima espansione di Forza Horizon 4, Fortune Island, è stata pubblicata qualche settimana fa. Come pacchetto è soddisfacente anche se non lo definiremmo 'sontuoso'. La sua nuova mappa consiste in una piccola isola nel lontano Mare del Nord, dove un minuscolo ...

Forza Horizon 4 si aggiorna in vista dell’espansione Fortune Island : A partire da domani sarà disponibile la prima espansione per Forza Horizon 4 intitolata Fortune Island, presentata in occasione dei Game Awards 2018, accompagnata da un nuovo aggiornamento. Forza Horizon 4: Tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento A seguire vi riportiamo le principali novità e migliorie che verranno introdotte con l’aggiornamento di domani: Modificata la modalità per l’invito agli eventi online. ...

Forza Horizon 4 : il nuovo trailer mostra l'espansione Fortune Island : Forza Horizon 4 è stato uno degli episodi della serie di corse di maggior successo tra recensori e fan. Il gioco sta per arricchirsi ancora di più con l'arrivo di una nuova espansione annunciata all'evento Microsoft X018.l'espansione in questione è chiamata Fortune Island, presentata come la più grande della storia di Forza. Tra le novità ci saranno fenomeni climatici del tutto nuovi, come l'aurora boreale, e delle tempeste con tanto di fulmini ...

Forza Horizon 4 : Le novità dell’Update 3 : Il lancio dell’Update 3 di Forza Horizon 4 è alle porte, in data odierna Playground Games ha svelato le novità che verranno introdotte con il terzo e corposo aggiornamento previsto per la fine del mese. Forza Horizon 4: Le novità dell’Update 3 Di seguito vi riportiamo la lista di un assaggio di ciò che attende i giocatori alla fine del mese in Forza Horizon 4 con l’Update 3: 12 eventi stagionali per ...

Golden Joysticks 2018 : salgono sul palco God of War - Fortnite - Overwatch - Forza Horizon 4 : Anche quest'anno si sono tenute le premiazioni dei Golden Joysticks 2018, incoronando giochi diversi a seconda delle categorie, riporta Mirror.uk.God of War è stato il grande vincitore di quest'anno portandosi a casa i premi di gioco dell'anno PlayStation, ma anche per il miglior storytelling, miglior visual design e miglior audio. Inutile dire che anche la casa produttrice del titolo, Sony Santa Monica, si è portata a casa il premio di Studio ...

eSports - Forza Horizon 4 : i dettagli di Fortune Island - la prima espansione : Uscito nei negozi da più di un mese, Forza Horizon 4 è già pronto per dare il benvenuto alla prima espansione. Direttamente dall’X018 FanFest di Città del Messico, Microsoft ha svelato che Fortune Island, questo il suo nome, sarà rilasciata il 13 Dicembre. Al suo interno, chiaramente, tante nuove sfide ambientate nelle regioni settentrionali delle isole britanniche più cinque veicoli Ford personalizzati Ken Block. Forza Horizon 4 si espande: ...