Snowboard : Doppietta azzurra in Slovenia : ANSA, - ROMA, 19 GEN - doppietta azzurra nella tappa slovena della Coppa del mondo di Snowboard . Nella finale del gigante parallelo, a Rogla, Edwin Coratti ha vinto battendo il compagno di squadra più giovane Daniele Bagozza che, a 23 anni, ha conquistato il suo primo podio in ...

Beach volley 2019 - The Hague. Doppietta azzurra : che impresa di Abbiati/Andreatta contro Ricardo/Alvaro Filho : Non smettono mai di stupire Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati che si esaltano per l’ennesima volta quando si respira aria di World Tour e conquistano un successo di prestigio (2-0) nella semifinale del loro girone contro la coppia brasiliana composta dall’ex campione olimpico, oggi 45enne Ricardo e da Alvaro Filho . Partita tiratissima con le due coppie sempre molto vicine e gli azzurri bravissimi a mantenere il piccolo vantaggio ...

Sci Alpino – Impresa azzurra nella discesa di Bormio : è Doppietta grazie ad un immenso Paris e un grande Innerhofer : Storica doppietta azzurra sulla Stelvio: Paris trionfa nella discesa di Bormio , Innerhofer è secondo Il cielo azzurro di Bormio in una splendida giornata di sole è il presagio di un’ Impresa storica: sulla Stelvio arriva la prima doppietta italiana con Dominik Paris che bissa il successo dell’anno scorso e Christof Innerhofer che gli fa compagnia sul podio, arrivando secondo per la terza volta nel corso della stagione. Un ...

Discesa Bormio 2018 - DELIRIO ITALIA! Dominik Paris doma la Stelvio per la terza volta - 2° Innerhofer - Doppietta leggendaria! Estasi azzurra! : Il padrone della Stelvio, l’Imperatore della Discesa di Bormio, il Kaiser della grande Classica della Valtellina: Dominik Paris ha trionfato sulla durissima pista italiana, per la terza volta in carriera ha messo il proprio sigillo in questa località e ha confermato il suo rapporto di amore con una delle piste simbolo del Circo Bianco. L’altoatesino, che a queste latitudini aveva già festeggiato nel 2012 e nel 2017, ha infilato la ...