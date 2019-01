agi

: Carlo Calenda, l'uomo 'controcorrente' che prova a riunire il Pd : Dalla scelta di tesserarsi tra le fila del Pd do… - fisco24_info : Carlo Calenda, l'uomo 'controcorrente' che prova a riunire il Pd : Dalla scelta di tesserarsi tra le fila del Pd do… - DomRinaldi57 : @GotorMiguel Certo che insieme a Carlo Calenda , un vero uomo di destra , manager dell’ottima borghesia capitolina… - DomRinaldi57 : @StefanoFassina @CarloCalenda @nzingaretti @maumartina @bobogiac @pdnetwork Carlo Calenda e' un vero uomo. Di destra. -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Dalla scelta di tesserarsi tra le fila del Pd dopo la disfatta elettorale, allo spegnere la tv invece di guardare la partita della Nazionale. E ora, quando soffia un forte vento antieuropeista, decidere di lanciare una lista unica delle forze politiche e civiche europeiste alle elezioni europee. Insomma, seguire le mode non è mai stato nell'indole di Carlo Calenda.L'inizio della carriera politica La sua carriera politica inizia nel 2013 con Scelta Civica: anche se non lo porta a essere eletto, l'ormai ex inquilino del ministero di Via Veneto è nel dicastero dal maggio 2013 al marzo 2016 come viceministro, prima con il governo Letta e poi con il governo Renzi, viene successivamente riconfermato da Gentiloni, come ministro, dopo una parentesi di qualche mese come rappresentante permanente dell'Italia presso l'Ue a Bruxelles."Quando a Bruxelles hanno fatto un po' di battutine ...