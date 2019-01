Ariana Grande è stata accusata da una collega di aver copiato “7 Rings” | ecco chi è

7 Rings di Ariana Grande è un plagio di Mine di Princess Nokia e Pretty boy swag di Soulja Boy? Audio a confronto : Nemmeno il tempo di debuttare in streaming e su Youtube col video ufficiale, 7 Rings di Ariana Grande è stata accusata di plagio in almeno due occasioni. La prima accusa, nel giorno stesso del debutto, è arrivata da Princess Nokia, che ha postato un video su Twitter in cui sostiene di ritenere "familiare" la melodia di 7 Rings: ascoltando prima il brano della Grande e poi la sua Mine, dal suo mixtape 1992 del 2017, la rapper americana di ...

"7 Rings" - nel nuovo singolo Ariana Grande tra amiche e champagne : Dopo il successo di "Thank You, Next", è arrivato in digitale e nelle piattaforme streaming il nuovo singolo di Ariana Grande, "7 Rings", accompagnato da un video che in poche ore ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. Nel brano, in radio dal 25 gennaio, la popstar dichiara di non aver timore di spendere troppo per divertirsi e circondarsi di oggetti di lusso, e nel video fa festa con altre ragazze in una villa completamente rosa, ...

Ariana Grande : online il video del nuovo singolo '7 Rings' : Oggi, 18 gennaio, Ariana Grande ha pubblicato il suo nuovo singolo chiamato 7 Rings. La canzone è indubbiamente differente da quelle passate, come "Imagine" e "Thank U, Next". Si tratta di un brano che indica un insolito cambiamento per "il volto" della cantante. Infatti, Ariana in questa nuova performance di successo si esibisce rappando. La parte rappata si può ascoltare durante il secondo minuto del pezzo. Molti fan hanno apprezzato ...

Ariana Grande : un anno di successi e un nuovo singolo in uscita : ... tutti certificati disco di platino, con numeri globali impressionanti, su tutti i 18 miliardi di stream che fanno di Ariana una delle artiste più ascoltate al mondo.

Audio - testo e traduzione di 7 Rings di Ariana Grande - il suo singolo più trash e un trionfo d'ostentazione (che però funziona) : 7 Rings di Ariana Grande è arrivato online e negli store digitali il 18 gennaio dopo un gran battage promozionale che ha avuto il suo effetto: in poche ore dal lancio, il video su Youtube ha superato i 3 milioni di visualizzazioni e ha scatenato polemiche immediate per il suo contenuto. Il brano è il terzo singolo estratto dal quinto album di Ariana Grande, Thank U Next, che uscirà nei prossimi mesi. A differenza del precedente intitolato ...

Nessun concerto di Ariana Grande in Italia con lo Sweetener Tour 2019? La popstar risponde alle richieste di nuove date : Sembrano ormai svanite le speranze di rivedere Ariana Grande in Italia con lo Sweetener Tour 2019. La popstar sembra intenzionata a non annunciare altre date dopo quelle già fissate, disattendendo così le aspettative del pubblico Italiano e di quello degli altri Paesi non inclusi nel calendario finora annunciato per lo show a supporto dell'omonimo album e del prossimo disco in uscita, Thank U Next. Ariana Grande è stata in Italia per ben due ...

Ariana Grande torna il 18 gennaio con il nuovo singolo '7 rings' : Dopo il grandissimo successo del singolo "Thank u, next" dedicato a tutti i suoi ex e che l'ha portata per la prima volta nella sua carriera al primo posto della Billoard hot 100 e il singolo promozionale " Imagine" che ha debuttato live al "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Ariana Grande annuncia il nuovo singolo "7 rings" che farà parte del prossimo album. Un singolo nato per caso "Bhe... Era una brutta giornata a New York e le mie ...

