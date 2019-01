Abusi sessuali su minori per 4 anni | sacerdote arrestato per pedofilia

Urbino - Abusi sessuali su pazienti : arrestato cardiologo - vittime anche minorenni : Il medico, 68enne, è accusato di violenza sessuale ed è stato posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Urbino. Pare che il cardiologo, spiegando di dover sentire la pressione sanguigna del braccio, avvicinava sempre la mano delle pazienti ai proprio genitali.Continua a leggere

Biella - Abusi sessuali su 4 studenti delle scuole medie : nei guai professore di 40 anni : Un insegnante di 40 anni di una scuola media di Biella è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico: le vittime sarebbero 4 dei suoi alunni, sia di sesso maschile che femminile. Le indagini sono partite qualche mese dopo la denuncia dei genitori di uno dei ragazzi.Continua a leggere

Lady Gaga prende le distanze da R. Kelly - accusato di Abusi sessuali : "Indifendibile. Non lavoreremo più insieme" : Lady Gaga prende le distanze dal collega R. Kelly. Dopo le accuse di abusi e violenza sessuale che hanno coinvolto il rapper, Lady Gaga si è "pentita" di avere collaborato con lui in occasione delle registrazioni del disco Artpop. I due avevano dato vita ad un duetto sulle note del pezzo Do What You Want.Su Twitter la cantante, reduce dal trionfo ottenuto ai Golden Globes col film A star is born, ha dichiarato di sostenere le vittime di ...

Michael Jackson - nuove accuse di Abusi sessuali su bambini/ Nel documentario Leaving Neverland altri due casi : Michael Jackson, nuove accuse di abusi sessuali su bambini: esposti altri due casi nel documentario 'Leaving Neverland' in uscita

Kevin Spacey formalmente incriminato per Abusi sessuali : L'attore statunitense Kevin Spacey è stato formalmente incriminato oggi per violenza sessuale e si trova in condizione di libertà su cauzione dopo una breve udienza a Nantucket, nel Massachusetts. Durante l'udienza odierna l'attore non ha preso la parola ma secondo alcuni media locali si sarebbe dichiarato non colpevole, conformemente a quanto annunciato alla vigilia.

Islam - Abusi sessuali e preti sposati : i dossier più scottanti nel 2019 di Bergoglio : Se questi temi sono caldissimi anche per la cronaca, un altro appuntamento del 2019, più in sordina, potrebbe aprire a grandi cambiamenti nella Chiesa. È il Sinodo dell'Amazzonia, che si terrà in ...

Tempesta sul Vaticano - nuovo caso di Abusi sessuali : sotto accusa un vescovo argentino : Un nuovo scandalo all’interno della Santa Sede potrebbe creare non pochi problemi al pontificato di Papa Francesco. Anche perché questa volta al centro della bufera è un suo connazionale, nominato vescovo proprio da lui, in uno dei suoi primi atti, nel 2013. Si tratta di monsignor Gustavo Oscár Zanchetta, dimessosi nell’agosto 2017 dal suo incarico nella diocesi di Orán nel nord dell’Argentina. Nel dicembre dello stesso anno è stato richiamato ...

