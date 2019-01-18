Traffico Roma del 18-01-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 18-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA PISANA A VIA DI CASAL DEL MARMO. NON VA MEGLIO IN ESTERNA DOVE PER IL FORTE Traffico E PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO ALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’ SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE TESTACCIO. CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELL’A24 RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALLA ROTATORA DI VIA DI PORTA MEDAGLIA RICORDIAMO TRA LE 16 ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’ SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE TESTACCIO. CODE SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DEL BIVIO DELL’A24 RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALLA ROTATORA DI VIA DI PORTA MEDAGLIA RICORDIAMO TRA LE 16 ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E E VIA DEI DUE PONTI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNALLE > CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E E VIA DEI DUE PONTI SU VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNALLE > CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’. INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DE LA RUSTICA ALLA TIBURTINA; RALLENTAMENTI POI DALLA VIA DEL MARE ALL’ARDEATINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA DIRAMZ Roma NORD ALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’. INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE DALLO SVINCOLO DE LA RUSTICA ALLA TIBURTINA; RALLENTAMENTI POI DALLA VIA DEL MARE ALL’ARDEATINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA DIRAMZ Roma NORD ALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 09:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO E RALLENTATO IN CITTA’. INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA ALLA TIBURTINA E SI RALLENTA CON CODE PER Traffico DALLA RM- FIUMICINO A TRATTI FINO ALLA VIA APPIA. CODE PER UN IN CIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE VANNO DALLO SVINCOLO DI CIAMPINO ALL’APPIA CODE PER UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CONCODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST TUTTO IN ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE VANNO DALLO SVINCOLO DI CIAMPINO ALL’APPIA CODE PER UN INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CONCODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST TUTTO IN ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 07:50 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE VANNO DALL’AS CASILINA ALLA CENTRALE DEL LATTE. CODE PER UN INCIDENTE ANCORA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M.B.Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PRIME COME QUESTA MATTINA SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE; LE CODE VANNO AL MOMENTO DALL’AS CASILINA ALLA CENTRALE DEL LATTE. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE TROVIMAO CODE DAL RACCORDO A TOGLIATTI E ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 19:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO E INCIDENTI STANNO RENDENDO COMPLICATI GLI SPOSTAMENTI IN QUESTA GIORNATA SCIOPERO CHE RIPRENDERÀ ALLE 20 A RISCHIO SARÀ DI NUOVO LA RETE ATAC CON POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE E SOSPENSIONE DELLE LINEE DI SUPERFICE CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DA NOMENTANA A PRENESTINA E A SEGUIRE DALLA Roma FIUMICINO A VIA AURELIA SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN ...
Traffico Roma del 17-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI C’E’ ANCOTA MOLTO Traffico SULLE STRADE DI Roma E PURTROPPO NON MANCANO GLI INCIDENTI, PROPRIO PER INCIDENTE LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA A PARTIRE DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO IL RACCORDO ANULARE QUINDI IN USCITA DALLA CITTA’ LUNGHE CODE PER Traffico E INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST DALLO ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 16 | 30
Roma INFOMOBILITÀ VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 16:15 A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA IN ...
Traffico Roma del 18-01-2019 ore 16:30 (Di venerdì 18 gennaio 2019) Roma INFOMOBILITÀ VENERDI’ 18 GENNAIO 2019 ORE 16:15 A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DI CASAL DEL MARMO. PRUDENZA PER LO STESSO MOTIVO ANCHE DA VIA COLLATINA A VIA APPIA. PER UN GUASTO TECNICO DALLE 12 IL PERCORSO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 È ANCORA LIMITATO IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA GALENO CELEBRAZIONE DEI VESPRI OGGI POMERIGGIO PRESSO LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA. DALLE 16 ALLE 20, PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA, CHIUSA VIALE SAN PAOLO TRA VIA FERDINANDO BALDELLI E LUNGOTEVERE SAN PAOLO. CONTINUANO I LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA FLEMING IN VIA DEL FORO ITALICO PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE CON IL LED. DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO CHIUSO IL TRATTO DA VIALE TOR DI QUINTO A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO. DOMANI POMERIGGIO ALL’OLIMPICO SI GIOCA “Roma-TORINO”. ATTIVE GIÀ ...
romadailynews
M5S_Baroni : Ringrazio la Procura di Roma e i #Carabinieri Forestali per aver dato un duro colpo allo smaltimento criminale dei… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… - vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… -
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