calcioweb.eu

: #Ranieri sulla rissa #Kamara-#Mitrovic: 'solo una chiacchierata accesa' - CalcioWeb : #Ranieri sulla rissa #Kamara-#Mitrovic: 'solo una chiacchierata accesa' - LaCapaRouja : @capdaredevil Magari faccio un thread sulla faida Morandi/Ranieri e mi faccio dire due cose da mamma, perché qua si… - Tosaz : Se sei in buona fede chiamami Beppe. Il mio numero lo trovi facile. D'altronde, se Ranieri Guerra che è Assistant D… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) “Spero che Ryan porti la sua esperienza, la sua forza, e’ un giocatore di qualita’, ma soprattutto abbiamo bisogno dei suoi gol”. Sono le parole di Claudioche ha grande fiducia in Babel, rinforzo di gennaio del Fulham. “Spero si adatti al nostro calcio il prima possibile ma ha gia’ giocato nel Liverpool, per cui conosce benissimo la Premier League”. Oltre a Babel, potrebbe arrivare anche Gary Cahill: “Sarebbe fantastico per noi ma non so se vuole venire a lottare qui”. Infine,fra, dichiara: “e’ stata solo unaaccesa, qualcosa che succede in tutte le squadre”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “solo una ...