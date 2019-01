Lo storico doppiatore di Leon dell' originale Resident Evil 2 si unisce al team di

eurogamer

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Se siete faa saga disicuramente vi ricorderete di Invader Studios, talentuosa compagnia indipendente italiana che qualche anno fa cominciò i lavori su un remake fan made del classico di Capcom2.Purtroppo in seguito il progetto è stato annullato a causa del remake "ufficiale" di2 ma Invader Studios non si è arresa ed ha impiegato le sue risorse nello sviluppo di Daymare: 1998, un survival horror con molti punti in comune con2. Il titolo è ancora in sviluppo e sarà disponibile nel secondo trimestre del 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Dopo questa doverosa premessa, veniamo al dunque.Tramite i suoi canali social Paul Haddad (di) ha annunciato che farà il suo ritorno in Daymare: 1998. Haddad sial nutrito roster di VIP presenti neldi sviluppo, come ad esempio Satoshi Nakai che ha in ...