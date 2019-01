Giulio Facchi: «La vicenda Resit si chiude con una clamorosa sconfitta. È stato un processo mediatico»

ilnapolista

(Di venerdì 18 gennaio 2019) La Terra dei fuochi Ieri c’è stata la sentenza d’appello del processoil processo più importante di quella che è passata alla triste storia col nome di Terra dei fuochi. La Corte d’Appello presieduta da Roberto Vescia ha condannato tre imprenditori: Cipriano Chianese a 18 anni (assolto per disastro ambientale, condannato per avvelenamento), Gaetano Cerci e Remo Alfani a 10 anni. Gli altri tutti assolti, tra cui, oggi 63 anni, che negli anni Duemila venne chiamato da Antonio Bassolino in qualità di subcommissario all’emergenza rifiuti.Soprattutto la condanna di Chianese è al centro del dibattito sui social. In questi anni molti giornalisti hanno lavorato al tema, assumendo posizioni fortemente di parte. La parte colpevolista. Come spesso accade, si finisce col diventare sostenitori di una fazione (il Napolista ha sostenuto l’altra ...