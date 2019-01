Elisa Isoardi | sfuma La Vita in Diretta Ma a La Prova del Cuoco qualcosa cambia

Elisa Isoardi non andrà a 'La Vita in Diretta' : l'inaspettato dietrofront della RAI : Da un po' di giorni a questa parte in RAI c'è molto fermento. Uno tra gli argomenti maggiormente discussi riguarda l'ipotesi del passaggio di Elisa Isoardi da "La Prova Del Cuoco" a "La Vita In Diretta". A quanto pare, però, la Rai si è resa protagonista di un inaspettato dietrofront secondo il quale Elisa Isoardi non andrà a La Vita In Diretta. In merito a questo argomento si è espresso anche il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, ...

La vita in diretta - ribaltone all'ultimo respiro in Rai : la decisione su Elisa Isoardi : Fonti provenienti dai piani alti della Rai smentiscono che Elisa Isoardi andrà a La vita in diretta. Retromarcia di Viale Mazzini, dunque, almeno stando ai rumors che circolavano da mesi: la Isoardi rimarrà ben salda a La prova del cuoco. A La vita in diretta, dunque, la conduzione resta in mano a F

La vita in Diretta - Elisa Isoardi non sostituirà Francesca Fialdini. Ma arriva Casimiro Lieto : arriva Casimiro Lieto a 'La vita in Diretta'. A quanto si apprende da fonti Rai l'autore lascia, quindi, 'La Prova del Cuoco' per fare il capo-autore de 'La vita in Diretta'. Ma i conduttori Tiberio ...

La Vita in Diretta - arriva Casimiro Liero ma non Elisa Isoardi. I conduttori restano Fialdini-Timperi. Che sia solo un “round” di attesa prima dell’arrivo dell’ex di Salvini? : Al settimo piano di Viale Mazzini da giorni si discute de La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Rai1 è ormai diventato un piccolo caso televisivo. Colpa soprattutto dei bassi ascolti che nei giorni scorsi hanno toccato picchi negativi del 12% di share, con le sempre più numerose vittorie di Rai3 con Geo, condotto da Sveva Sagramola, sulla rete ammiraglia. Portando il contenitore guidato dalla coppia Fialdini-Timperi, da mesi nel mirino ...

La vita in diretta - ufficiale : arriva Elisa Isoardi. Sorpresa : a chi frega il posto : Per Elisa Isoardi è fatta. Nei vari movimenti all'interno della nuova Rai sovranista ci sarà anche un cambiamento per la conduttrice de La prova del cuoco , in onda su Raiuno . La Isoardi, infatti, ...

Salvini vuole tornare insieme a Elisa Isoardi ma lei è in crisi : il gossip : Elisa Isoardi e Salvini ultime news: la storia non è ancora finita Non è ancora detta l’ultima parola tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi. I due si sono lasciati da qualche mese ma sarebbero costantemente in contatto. Non solo: il Ministro dell’Interno vorrebbe tornare tra le braccia della conduttrice. Ma la presentatrice de La prova […] L'articolo Salvini vuole tornare insieme a Elisa Isoardi ma lei è in crisi: il gossip ...

Elisa Isoardi svela a La prova del cuoco : “Ho preso una pastiglia…” : La prova del cuoco oggi: Elisa Isoardi conduce la trasmissione con il mal di gola Non ha risparmiato neanche Elisa Isoardi il mal di gola, accompagnato probabilmente anche da un brutto raffreddore: la conduttrice de La prova del cuoco oggi in diretta ha infatti ammesso, rivolgendosi al cuoco Marco Bottega: Caro Marco. Ho preso una pastiglietta per la gola… Da giorni infatti Elisa Isoardi a La prova del cuoco sembra un po’ ...

Lo sfogo di Elisa Isoardi : «Io e Salvini ancora insieme? Una falsità inverosimile» : Matteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiMatteo Salvini ed Elisa IsoardiElisa Isoardi non ci sta. Le recenti ...

Elisa Isoardi tra Vita in diretta e Prova del cuoco - la bomba : 'In Rai inizia il tiro al bersaglio' : 'tiro al bersaglio contro Elisa Isoardi in Rai '. Per la conduttrice della Prova del cuoco si prospettano tempi duri a viale Mazzini. È Marco Castoro, giornalista di Messaggero e Leggo specializzato ...

Elisa Isoardi tra Vita in diretta e Prova del cuoco - la bomba : "In Rai inizia il tiro al bersaglio" : "tiro al bersaglio contro Elisa Isoardi in Rai". Per la conduttrice della Prova del cuoco si prospettano tempi duri a viale Mazzini. È Marco Castoro, giornalista di Messaggero e Leggo specializzato in tv, a fare una previsione (funesta) per l'ex di Matteo Salvini, che voci di viale Mazzini indicano

Elisa Isoardi - l'indiscrezione su Salvini che la fa infuriare : "Ancora insieme?" - la risposta devastante : Elisa Isoardi è a dir poco irritata dopo le dichiarazioni del giornalista di gossip Alberto Dandolo sulla sua vita privata e la relazione con Matteo Salvini. Dandolo a I Lunatici su Radiodue aveva rivelato che la conduttrice Rai e il leader della Lega in realtà non si sarebbero mai separati. Leggi a

Elisa Isoardi - l'indiscrezione su Salvini che la fa infuriare : 'Ancora insieme?' - la risposta devastante : Elisa Isoardi è a dir poco irritata dopo le dichiarazioni del giornalista di gossip Alberto Dandolo sulla sua vita privata e la relazione con Matteo Salvini. Dandolo a I Lunatici su Radiodue aveva ...

Elisa Isoardi mette su Instagram i regali ricevuti a Natale. Anche una busta con lo stemma della polizia... : Tra i regali di Natale messi in bella mostra su Instagram da Elisa Isoardi Anche una busta con lo stemma della polizia. Che sia un regalo inviato dal ministro degli Interni già fidanzato della brava presentatrice della "Prova del cuoco"...

Elisa Isoardi sbotta sui social : 'Ho il dovere di smentire le voci sulla mia vita privata' : Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono una delle coppie più chiacchierate d'Italia. Nonostante la coppia sia scoppiata prima della fine del 2018, moltissimi rumors parlano di un ritorno di fiamma da parte dei due. Addirittura, c'è chi ipotizza che Elisa e Matteo non si siano mai lasciati. Secondo alcuni la scelta di rendere pubblico l'addio, sarebbe stato dettato dal fatto di calmare il clamore mediatico intorno alla coppia. I giorni scorsi ...