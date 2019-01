EA starebbe lavorando a due giochi di Star Wars non ancora annunciati e il primo uscirà a

eurogamer

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Come vi abbiamo già spiegato solo alcune ore fa, EA si trova in una situazione piuttosto particolare per quanto riguardae i progetti legati a questa importantissima licenza.Tra progetti multipli cancellati e rumor più o meno affidabili, la situazione non è chiarissima. Jason Schreier di Kotaku, giornalista che spesso ha a che fare con insider e con voci di corridoio credibili ha cercato di chiarire la situazione attraverso un articolo e attraverso alcuni tweet molto interessanti.Jedi: Fallen Order (realizzato da Respawn Entertainment) è l'unico titolo annunciato ufficialmente e attualmente previsto per un'uscita nel periodo autunnale di quest'anno. Per quanto riguarda i rumor, EA Vancouver sta sviluppando un progetto dalle dimensioni più contenute che punta a un'uscita nel tardo 2020, in contemporanea con il presunto lancio delle console next-gen. A questi due ...