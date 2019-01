Choc all' asilo | bimbi costretti a picchiare i compagni | ' Così capisci che non si fa'

Incidente alla guida per Filippo d’Edimburgo : è sotto Choc : Il principe Filippo, 97 anni, è stato coinvolto oggi in un Incidente d’auto mentre rientrava nella residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk. Il duca, 97 anni, era alla guida di una Range Rover ed è rimasto illeso dopo uno scontro con un’altra automobile. È intervenuta la polizia di Norfolk e un’ambulanza ha assistito due persone con ferite lievi. La Range Rover guidata da Filippo si è fermata sulla fiancata destra. ...

Choc a Napoli : prof muore a 32 anni stroncata dall'influenza : Aveva i capelli ricci e ribelli spesso raccolti, sempre sorridente, uno sguardo che ipnotizzava i suoi alunni mentre insegnava loro l'abc dello spagnolo alla Poerio di corso Emanuele e in una delle ...

Degrado all'ospedale Loreto Mare - il fotoreportage Choc dei sindacati : Un dossier fotografico per denunciare lo stato di Degrado e abbandono dell'ospedale Loreto Mare, presidio napoletano in via Vespucci ormai depotenziato di reparti e specialistiche. E' l'iniziativa dei ...

Napoli - Choc all'Ospedale del Mare : paziente si lancia dalla finestra e muore : È precipitato dal quinto piano ed è morto sul colpo, un paziente dell'Ospedale del Mare. L'uomo ricoverato nel reparto di chirurgia generale, è caduto al suolo dopo un volo di oltre 15 metri e, al ...

Choc in ospedale : si sveglia in obitorio con una cartellino all’alluce - quello che accade dopo è assurdo : Morta, risorta e morta di nuovo. Non è fantasia ma l’atroce storia toccata in sorta ad una donna di 62 anni. Succede in Russia. La donna, a quanto si apprende, era stata dichiarata morta dai medici del nosocomio locale dopo una malore. dopo, come da prassi, è stata trasferita nella cella frigorifero dell’obitorio in attesa degli esami del caso che stabilissero le cause delle morte. E fin qui tutto normale. Solo che poco dopo si è svegliata. A ...

Calci e torture alla gallina in strada per la festa di 18 anni - video Choc : Nei fotogrammi del video girato coi telefonini si vedono i ragazzi nel bel mezzo di della strada aprono uno scatolone da cui esce l'animale spaventato che corre via ma viene inseguito e preso ripetutamente a Calci tra le risate degli altri che assistono divertiti come se si trattasse di innocente gioco.Continua a leggere

Morto nel sonno a 43 anni - la scoperta Choc fatta dall’amico del cuore : choc a Valmontone dove un uomo di 43 anni è stato trovato Morto da un amico che lo aveva ospitato per la notte. La vittima, F.C un 43enne di Labico, potrebbe essere passato dal sonno alla morte ma per poterlo stabilire sarà necessario fare degli accertamenti. Per questo motivo la Procura di Velletri ha deciso di aprire un’indagine e di porre sotto sequestro la salma. A fare la scoperta è stato, come detto, il padrone di casa che vive in ...

«Meghan Markle si comporta come Lady Diana. Finirà allo stesso modo». Il commento Choc : Meghan Markle ancora nell'occhio del ciclone. Dopo le polemiche sul presunto fuggi-fuggi dei collaboratori e sugli ipotetici dissapori con Kate Middleton, la duchessa di Sussex torna alla ribalta...

'L'ho preso a calci'. Nick - sopravvissuto all'attacco di uno squalo : una storia Choc : La vicenda ricorda da vicino l'attacco subito nel 2015 dal tre volte campione del mondo Mick Fanning durante una tappa della World Surf League a Jeffreys Bay, in Sudafrica. L'episodio fece scalpore ...

Gessica Notaro - la foto Choc a due anni esatti dall’aggressione con acido : il volto è devastato : Il volto completamente sfigurato, ma la voglia di non mollare mai: dalle apparizioni in tv per denunciare la violenza sulle donne alla partecipazione in show come Ballando con le stelle. Gessica ha dimostrato ancora una volta il suo coraggio, pubblicando su Instagram e Facebook, uno dei primi scatti in quelle tragiche ore del 10 gennaio 2017.Continua a leggere

Bollire gli assorbenti usati per ‘sballarsi’ - la nuova moda Choc arriva dall’Indonesia : Se stai mangiando qualcosa o se, semplicemente, sei debole di stomaco, forse non è il caso che continui a leggere. Il modo in cui gli adolescenti in Indonesia si sballano, infatti, non consiste nell'uso di droghe o alcol, ma in qualcosa di assolutamente disgustoso.Continua a leggere

Vanessa Incontrada - orrore contro la conduttrice : commenti Choc alla foto : Vanessa Incontrada continua ad essere presa di mira dagli haters per via del suo fisico. L’ultima foto postata ha scatenato più di qualche critica e in difesa della conduttrice si è schierata lex concorrente del Grande Fratello Vip Jane Alexander. “Ma è piena di macchie, lentiggini, rughe”, ha scritto una follower sotto uno scatto di Vanessa alle Maldive. Pronta la risposta di Jane. “Io, giuro, non vi capisco. Ma delle critiche sensate? Le ...

Spara alla moglie e si suicida in chiesa/ Filippine Choc : la Santa Messa prosegue dopo rimozione dei cadaveri : Filippine, un uomo è entrato in chiesa durante la Messa e ha ucciso a colpi di pistola la donna e poi si è suicidato ecco di cosa si tratta