Bimbo caduto nel pozzo 5 giorni fa | si scava ancora | georadar segnala ampia cavità

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : gli ultimi aggiornamenti - sul posto compagnia che salvò minatori cileni : Proseguono senza sosta le operazioni dei soccorritori che tentano di recuperare Julen, il bimbo di 2 anni caduto domenica scorsa in un pozzo nel sud della Spagna, vicino Malaga: il Paese rimane con il fiato sospeso. Sul posto è giunta anche la Stockholm Precision Tools AB, la compagnia svedese che riuscì a localizzare 33 minatori cileni bloccati per 69 giorni sotto terra dopo una frana. Julen Rosello è caduto in un pozzo di prospezione non ...

Spagna - Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : “fiduciosi che è vivo” - corsa contro il tempo per salvarlo : Continuano i tentativi di salvare il piccolo Julen Rossello, il bimbo di due anni caduto domenica scorsa in un pozzo vicino a Malaga. E’ una corsa contro il tempo, ma i soccorritori non demordono. Nonostante i problemi tecnici stiano rallentando le operazioni di soccorso, c’è la convinzione che il piccolo sia vivo. Maria Gamez, rappresentante del governo spagnolo nella provincia di Malaga, ha promesso che le ricerche continueranno ...

Bimbo caduto nel pozzo - si scava ancora. La Spagna : "Forza Julen" : Il piccolo Julen come Alfredino Rampi , il Bimbo di 6 anni precipitato e morto in un pozzo di Vermicino il 13 giugno 1981? In Spagna non ci vogliono nemmeno pensare. A Totalan, comune vicino a Malaga ...

Spagna - Bimbo di due anni caduto nel pozzo profondo 100 metri. “Per arrivare a lui ci vorranno giorni - non ore” : Sono passati cinque giorni da quando Julen, due anni, è caduto in un pozzo a Totalan, vicino a Malaga. Un pozzo profondo cento metri e molto stretto intorno al quale continuano a lavorare i soccorritori. Hanno scavato due tunnel per cercare di raggiungere il piccolo, ma non ce l’hanno ancora fatta perché un mucchio di pietre e terra, trascinato dal piccolo nella sua caduta, ostruisce il condotto a circa 70 metri di profondità. Le ...

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : fiato sospeso - mentre si inizia a temere il peggio : Proseguono incessanti le operazioni dei soccorritori, che tentano di recuperare Julen, il bimbo di 2 anni caduto domenica scorsa in un pozzo nel sud della Spagna, vicino Malaga: il Paese rimane con il fiato sospeso mentre con passare delle ore si affievoliscono le speranze di trovare il piccolo ancora in vita. Julen Rosello è caduto in un pozzo di prospezione non segnalato, largo 25 cm e profondo oltre 100 metri, mentre giocava, non lontano dai ...

Spagna - Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : il tempo stringe e gela le speranze : “Abbiamo un angelo in cielo: aiuterà mio figlio a uscire vivo di li'”: i genitori di Julen, il bimbo di due anni caduto domenica in un pozzo profondo oltre 100 metri a Totalan, alle porte di Malaga, in Andalusia, sono disperati: l’operazione per cercare di riportarlo alla luce del sole appare di ora in ora più complicata per via delle caratteristiche del terreno; e adesso loro si aggrappano alla speranza che sia l’altro ...

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen. La conferma del DNA : I soccorritori sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 48 ore. Le operazioni procedono lentamente a causa di una frana. Il papà: "Io e mia moglie siamo a pezzi, siamo morti. Ma abbiamo la speranza che sia vivo". Anche un robot-sonda impiegato nelle ricerche del bimbo.Continua a leggere

Trovati capelli del Bimbo caduto nel pozzo - il padre : "L'ho sentito piangere" : Tre giorni col fiato sospeso per il piccolo Julen, il bimbo di due anni precipitato in un pozzo di ispezione largo 25...

Bimbo caduto NEL POZZO A MALAGA : POCHE SPERANZE PER JULEN/ Ultime notizie Spagna - si scava 'Tracce biologiche' : Spagna, BIMBO CADUTO nel POZZO di Totalan ormai due giorni fa: Spagna in ansia, si continua a scavare con robot-sonda. Le Ultime notizie

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen : In Spagna i soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga: la vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso – riporta El Mundo – di scavare un tunnel laterale per raggiungere ...

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : robot-sonda scende a 80 metri - ne mancano oltre 20 al fondo : I soccorritori sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 48 ore. Le operazioni procedono lentamente a causa di una frana

Bimbo caduto nel pozzo a Malaga - il robot-sonda è vicino al fondo : 48 ore per trovare Julen : Potrebbe essere vicina una svolta nelle ricerche del piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il robot-sonda con le telecamere che in queste ore cerca di localizzarlo ha ...

Corsa contro il tempo per salvare il Bimbo caduto nel pozzo in Spagna : si spera di localizzarlo entro 48 ore : In Spagna i soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Yulen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga: si spera di localizzare il piccolo entro le prossime 24-48 ore, ha riferito il delegato del governo in Andalucia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis. La vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è ...

Spagna - Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : proseguono i tentativi di raggiungerlo : Continuano in Spagna le operazioni per portare in salvo Julen, il bambino di 2 anni caduto domenica pomeriggio in un pozzo a Totalan, in provincia di Malaga. I soccorritori lavorano per tentare di raggiungere il bambino, nonostante non sia chiaro dove si trovi. Una telecamera, hanno riferito i media spagnoli, è stata calata sino a circa 80 metri sottoterra, nel pozzo che sarebbe profondo tra 100 e 110 metri, con diametro di circa 25 centimentri ...