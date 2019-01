Australian Open 2019 | tabellone femminile | Amanda Anisimova è la prima millennial agli

Tennis - Australian Open : Nadal - lezione a De Minaur - Sarapova avanti : Lo spagnolo numero 2 del mondo ha superato il terzo Australiano di fila, regolando 6-1 6-2 6-4, in due ore e 22 minuti, il Next Gen di casa Alex De Minaur, numero 29 del ranking e 27esima testa di ...

LIVE Sport - DIRETTA 18 gennaio : risultati Australian Open - ottima Italia nel ciclismo su pista. Rimpianto Delago : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi venerdì 18 gennaio. Inizia il weekend e ci aspetta una giornata davvero molto ricca, avvincente, appassionante, infarcita di eventi da seguire tutti in tempo reale con OA Sport: non solo vi aggiorneremo con i risultati delle varie gare ma vi forniremo anche in DIRETTA tutte le notizie più importanti provenienti dal panorama universale. Si incomincia presto con gli Australian Open: Andreas ...

Australian Open – Angelique Kerber spazza via Kimberly Birrell e avanza agli ottavi : Angelique Kerber liquida senza problemi Kimberly Berrell e avanza agli ottavi di finale degli Australian Open: la tennista tedesca affronterà Collins Angelique Kerber prosegue senza sosta il suo cammino nel main draw WTA degli Australian Open. La tennista tedesca, attualmente numero 2 al mondo, ha impiegato un’ora esatta per sbarazzarsi della tennista Australiana Kimberly Berrell. La nativa di Brema ha dominato il match lasciando ...

VIDEO Thomas Fabbiano cede a Grigor Dimitrov nel terzo turno degli Australian Open : Purtroppo non è una buona giornata per gli italiani a Melboune: Thomas Fabbiano non ce la fa, troppo forte per l’azzurro il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel terzo turno degli Australian Open si impone per 7-6 (5) 6-4 6-4 in un match in cui comunque il tennista italiano ha venduto cara la pelle prima di cedere al più quotato avversario. IL VIDEO DEL MATCH TRA Fabbiano E Dimitrov AGLI Australian ...

VIDEO Andreas Seppi cede a Frances Tiafoe nel terzo turno degli Australian Open : Purtroppo non è una buona giornata per gli italiani a Melboune: Andreas Seppi non riesce a raggiungere ancora una volta il quarto turno degli Australian Open: il tennista altoatesino si ferma al terzo scoglio, rappresentato dallo statunitense Frances Tiafoe, che rimonta ed estromette l’azzurro dopo una battaglia lunga cinque set con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 4-6 6-4 6-3. IL VIDEO DEL MATCH TRA Seppi E Tiafoe AGLI Australian ...

Australian Open – Troppo Nadal per il giovane De Minaur : lo spagnolo vola agli ottavi : Rafa Nadal liquida Alex De Minaur in tre set e accede ai quarti di finale degli Australian Open: il tennista spagnolo affronterà Tomas Berdych Rafa Nadal avanza senza problemi agli ottavi di finale degli Australian Open. Dopo aver eliminato in successione Duckworth ed Ebden, lo spagnolo si sbarazza anche del talentino di casa Alex De Minaur. Il numero 2 al mondo si impone in 3 set con il punteggio di 1-6 / 2-6 / 4-6. I primi due set vanno ...

Australian Open 2019 - Andreas Seppi : “Se avessi sfruttato quelle palle break nel quarto set…” : Andreas Seppi non riesce a raggiungere ancora una volta il quarto turno degli Australian Open: il tennista altoatesino si ferma al terzo scoglio, rappresentato dallo statunitense Frances Tiafoe, che rimonta ed estromette l’azzurro dopo una battaglia lunga cinque set con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 4-6 6-4 6-3. A fine gara Seppi ha detto al sito federale: “Purtroppo ho perso due break in apertura sia di terzo che quarto set e questo ...

Australian Open - Seppi e Fabbiano eliminati al 3° turno. Avanza Federer : Nella notte italiana il numero tre del mondo ha battuto per 6-2 7-5 6-2 l'americano Taylor Fritz,numero 50 della classifica mondiale. 'Volevo partire in maniera convincente contro un giocatore che ...

Australian Open - Sharapova show : eliminata la Wozniacki : Vittoria al terzo turno anche per la numero 5 del mondo Sloane Stephens sulla croata Petra Martic per 7-6 7-6.

Australian Open : Dimitrov fa fuori Fabbiano - Seppi si arrende al quinto set : L'azzurro, al termine di un buon match, deve cedere 7-6, 7-5,, 6-4, 6-4 contro il bulgaro Dimitrov, numero 21 al mondo e vincitore delle ATP Finals nel 2017. Il match inizia con circa quattro ore di ...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Questi sono i tornei per il quali giochi e ti impegni tutto l’anno” : Thomas Fabbiano non ce la fa: troppo forte per l’azzurro il bulgaro Grigor Dimitrov, che nel terzo turno degli Australian Open si impone per 7-6 (5) 6-4 6-4 in un match in cui comunque il tennista italiano ha venduto cara la pelle prima di cedere al più quotato avversario. A fine gara Fabbiano ha scherzato, nonostante la sconfitta, parlando al sito federale, mettendo a confronto gli ultimi due match disputati, soprattutto nel fondamentale ...

Tennis - Australian Open : Seppi e Fabbiano fuori al terzo turno. Federer agli ottavi - Sharapova elimina Wozniacki : La russa, testa di serie numero 30, ha eliminato al terzo turno la danese Caroline Wozniacki, numero 3 del mondo e campionessa uscente: 6-4, 4-6, 6-3 in due ore e 24 minuti di gioco il punteggio in ...