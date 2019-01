Sei arrestati per caporalato a Latina - sfruttavano stranieri in “condizioni disumane” : Sei italiani sono stati arrestati in provincia di Latina , nel Lazio, perché parte di un’organizzazione criminale che sfruttava il lavoro nero di 400 stranieri , tutti impiegati nelle campagne in “condizioni disumane” , secondo quanto risulta dagli atti della misura cautelare. Le immagini raccolte dalla polizia sono eloquenti, e mostrano in vari momenti file ordinate di furgoncini che prelevano centinaia di ragazzi in piena notte, raggiungendo ...

Orrore in diretta Facebook : mangiano una scimmia in via d’estinzione - arrestati Sei uomini : In Vietnam sei uomini sono finiti in manette per aver ucciso e mangiato una scimmia di una specie in via di estinzione. Il gruppetto ha pensato bene di trasmettere il macabro banchetto in diretta Facebook. La tratta e il consumo di specie rare e in via di estinzione sono molto diffuse in Vietnam, anche perché ancora molte persone sono convinte che alcune parti del corpo degli animali abbiano qualità curative e medicinali. La vendita degli ...