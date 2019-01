Rigopiano | due anni fa la tragedia che vide la morte di 29 persone

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Pescara - Prima si arrese il gatto delle nevi, lasciando andare avanti le turbine dei pompieri, poi ad un certo punto la neve era cosi' abbondante, la tormenta cosi' violenta, le ramaglie, gli alberi divelti e le pietre sulla strada cosi' tante, che fu possibile procedere solo a piedi. Ci vollero 20 ore perché l'intera macchina dei soccorsi raggiungessee l'hotel sepolto dall'enorme slavina staccatasi il 18 gennaio 2017 dopo una serie di scosse di terremoto. Per una notte intera uomini del Soccorso alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri avanzarono tra pareti di neve e alcuni, ad certo punto, staccarono la colonna di mezzi per continuare a piedi e con gli sci. Quel 18 gennaio 2017 la terra tremo' per la prima volta alle 10.25: la scossa di terremoto, magnitudo 5.1, epicentro nell'aquilano, da' il via a un serie ...