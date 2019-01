Reddito di cittadinanza - ecco come funziona : i requisiti e le soglie di accesso : Reddito e pensioni di cittadinanza raggiungeranno quasi 5 milioni di persone, 1,7 milioni di famiglie in cui rientreranno anche 250 mila nuclei con disabili. Una platea su cui saranno distribuiti poco ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : «Sarà erogato da fine aprile» : 'Non ci sono sorprese. Il sito per il Reddito di cittadinanza parte a marzo e da fine aprile lo eroghiamo'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al termine del vertice notturno M5S. Una 'war room' ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Cdm riunito : in arrivo il maxi decreto : I nodi sarebbero stati già sciolti, il maxi decreto sulle Pensioni con Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza arriva oggi (17 gennaio) in Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm presieduta dal premier Giuseppe Conte, fissata inizialmente per le ore 16, è stata aggiornata alle 18. Prima un vertice di maggioranza che i partecipanti hanno definito “positivo”. Vedrebbero così concretamente la luce due delle misure simbolo del “governo del ...

Su quota 100 e Reddito di cittadinanza due clausole di salvaguardia : Il decreto su quota 100 e sul reddito di cittadinanza di fatto è alle porte. Il Consiglio dei Ministri nella serata dovrebbe dare il via libera al 'decretone' che di fatto andrà a cambiare il sistema ...

Ecco il decreto sul Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il Reddito di cittadinanza sarà erogato attraverso la Carta Rdc e permetterà di effettuare prelievi entro 100 euro al mese. E' uno dei contenuti dell'ultima versione del decreto di cui l'Agi è in possesso che conferma in sostanza tutte le indiscrezioni trapelate fin d'ora, a partire dai beneficiari del Reddito che sono gli italiani e gli stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. ...

Reddito di cittadinanza - la proposta di Libero a Silvio Berlusconi : referendum per abolirlo : Su Libero, l'appello di Vittorio Feltri a Silvio Berlusconi: "Fai un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza", la disastrosa misura assistenzialista voluta dal M5s ormai a un passo dal varo in Consiglio dei Ministri. Il referendum, oltre a scongiurare la follia del Reddito ai fannulloni, p

L'iter del decreto per il Reddito di cittadinanza prende il via oggi con l'approvazione in Consiglio dei ministri. Cosa contiene il decreto, riguardante anche la quota 100, e quali sono le regole previste per i beneficiari che potranno accedere alla misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle per contrastare la povertà.

Reddito di cittadinanza - ecco il testo di una legge ridicola : il decreto - a chi regalano i soldi : Nel giorno del Consiglio dei Ministri chiamato a vararlo, ecco emergere il testo relativo al Reddito di cittadinanza, o Reddito ai fannulloni, così come lo ha ribattezzato Libero. La mancetta voluta dai grillini "verrà erogato attraverso la Carta Rdc". È quanto si legge nella bozza del decretone con

Due clausole su Reddito di cittadinanza e quota 100 se i soldi non bastano : Subito 30mila euro per il trattamento di fine rapporto, senza differimento. Tramite un prestito bancario i cui interessi saranno al 95% a carico dello stato. E una clausola di salvaguardia nel caso i soldi stanziati per quota 100 non dovessero bastare. Sono queste alcune delle principali novità nel decreto su reddito di cittadinanza e pensioni che sta per approdare al Consiglio dei ministri. Una soluzione messa a punto in un vertice ...

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : il 'Decretone' è pronto - ci sono le risorse : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l'aveva annunciato. Entro giovedì 17 gennaio il decreto attuativo per il Reddito di cittadinanza e Quota 100 sarà pronto. E così è stato. E con il cosiddetto "Decretone" è tornato il sereno anche tra i due partiti contraenti del Contratto di Governo, M5S e Lega Nord, dopo settimane di tensione. Alle 18:00, poi, dovrebbe andare in scena il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare ufficialmente il ...

