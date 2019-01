Conte:di tutto per trattenere i giovani

: Il governo Conte ricalca, costretto dalla realtà, il salvataggio di #MontedeiPaschi per #Carige Le chiacchiere stan… - riotta : Il governo Conte ricalca, costretto dalla realtà, il salvataggio di #MontedeiPaschi per #Carige Le chiacchiere stan… - Linkiesta : #Conte è sempre più autonomo. Dalla mediazione con l’Europa per la #manovra, alla presa di posizione sui migranti d… - Davide : Giuseppe Conte è la Marie Kondo della politica italiana, si limita a darti una confortevole sensazione di ordine ri… -

"Dobbiamo fare diperché i nostrisiano trattenuti nel nostro Paese e possano realizzare le loro aspirazioni". Così il premierall'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Roma La Sapienza. "E' troppo alto il numero deiche vanno all'estero", sottolinea. "Sono un vanto per l'Italia", ma questo esodo dei cosiddetti 'cervelli in fuga' "costituisce un detrimento e un nocumento per il nostro patrimonio culturale". Poi auspica "maggiori energie" per il diritto allo studio.(Di giovedì 17 gennaio 2019)