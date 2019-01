Airbnb risarcisce un cliente e bandisce un host | colpa della videocamera di sorveglianza

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L’affitto di abitazioni contorna alla ribalta nelle cronache a seguito di una denuncia via Twitter di Jeffrey Bigham, professore di informatica dell’Università Carnegie Mellon. Entrato nell’appartamento che aveva affittato, il docente si è accortopresenza di unadinel soggiorno. Nelle Regolecasa ne era indicata l’esistenza, ma con riferimento alla zona ingresso e non al salone. L’ospite alla fine ha ottenuto il rimborso di quanto versato e la cancellazione del proprietario dall’elenco degli. La vicenda è conclusa, ma riapre (e non chiude) un problema che esiste da tempo.I proprietari delle case in affitto sentono la necessità di tutelarsi da atti di vandalismo e altro. Tuttavia gli ospiti hanno diritto alla privacy. Anche perché non sono mancati in passato usi impropri delle immagini registrate ...