Tav,Toninelli: se esame no,parlo a Lega

: Toninelli sulla TAV o non sa di cosa parla o mente. La TAV non può essere fermata. L'alta velocità, dove è arrivata… - matteorenzi : Toninelli sulla TAV o non sa di cosa parla o mente. La TAV non può essere fermata. L'alta velocità, dove è arrivata… - matteorenzi : Un dossier come la Tav non può essere deciso da un uomo solo, a maggior ragione se l'uomo si chiama Danilo Toninell… - vittoriozucconi : Conclusa l'inutile analisi-sceneggiata sulla TAV. Il risultato è già noto. Se i toninelli in scatola la facessero c… -

"Se l'analisi costi-benefici sulla Tav sarà negativa, ne parlerò con la Francia, con la Commissione Ue e ne parleremo all'interno del Governo, ne parleremo assolutamente con la, senza alcun pregiudizio". Così a Omnibus su La7 il ministro dei Trasporti"Il M5S è sempre stato contro un'opera che è uno spreco di denaro assurdo. Stiamo esaminando l'analisi,ci vorranno pochi giorni per dire se è ok, non so se è negativa,finché il documento non è protocollato,è molto complesso".Venerdi firma per ricostruire Ponte di Genova.(Di mercoledì 16 gennaio 2019)