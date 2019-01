Supercoppa Italiana 2018 | Juventus-Milan | si gioca a gennaio! Data | programma | orario e tv

Juventus-Milan - i precedenti in finale di Supercoppa Italiana : NEW YORK BIANCONERA - Il 3 agosto 2003, Sky Sport inaugura le sue trasmissioni con la finale di Supercoppa del Giants Stadium che segue di tre mesi quella di Champions di Manchester vinta dai ...

Juventus-Milan - probabili formazioni Supercoppa Italiana : a che ora inizia la partita e su che canale vederla gratis e in chiaro : Mercoledì 16 gennaio si giocherà la Supercoppa italiana, Juventus e Milan si sfideranno a Jeddah (Arabia Saudita) e si contenderanno il primo trofeo della stagione. Si preannuncia grande spettacolo per un incontro sulla carta equilibrato, i bianconeri partiranno con i favori del pronostico ma in partita secca può succedere di tutto e i rossoneri hanno tutte le carte in regola per realizzare il colpaccio. I Campioni d’Italia vogliono ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan. Allegri : “Umiltà importante - ballottaggio Douglas-Costa Bernardeschi”. Gattuso : “Gioca Higuain” : Conferenza stampa della vigilia a Jeddah (Arabia Saudita) dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione, una delle grandi classiche del calcio italiano si preannuncia particolarmente avvincente e le due squadre andranno a caccia del trionfo. I bianconeri, imbattuti in campionato, sembrati partire con i favori del pronostico ma i rossoneri ...

Supercoppa Italiana - Chiellini ed il caso Higuain : “sarà ancora più voglioso” : Juventus, Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Milan, ha parlato di Gonzalo Higuain “Gonzalo innanzitutto è un grande attaccante e un grandissimo giocatore a 360 gradi perché aiuta la squadra a giocare bene a calcio e in più può essere letale negli ultimi 16 metri. Mi aspetto un Gonzalo voglioso, dovremo essere bravi noi a spegnerlo e tenerlo freddo perché vive di entusiasmo e se ...

Supercoppa Italiana 2019 : Matano ’sfratta’ Timperi e Fialdini. Juventus-Milan a Gedda cambia il palinsesto Rai : Dybala e Pjanic a Gedda Se n’è parlato tanto e, con ogni probabilità, se ne parlerà ancora. Nel tardo pomeriggio di domani – mercoledì 16 gennaio – Juventus e Milan si contenderanno la Supercoppa Italiana, primo trofeo del 2019. Un evento che ha attirato non poche polemiche, complice la decisione della Lega Calcio di far disputare la partita in Arabia Saudita, dove alle donne sarà concesso di accedere da sole allo stadio ...

Supercoppa Italiana - Allegri avvisa la Juventus : 'Occhio al Milan - nella sfida secca la classifica non conta' : Alla vigilia della finale della Supercoppa Italiana tra i campioni d'Italia uscenti della Juventus e il Milan , sconfitto proprio da Dybala e compagni nell'ultimo atto della finale della Coppa Italia ...

Supercoppa Italiana - Allegri ammette : “gara apertissima - non ci sono differenze in una gara secca” : L’allenatore della Juventus si è soffermato sulla sfida con il Milan, sottolineando come non ci saranno differenze essendo una gara secca “In una partita secca i punti di differenza che ci sono in campionato non contano e per noi sarà un bel test. Cominciamo ad affrontare le partite da dentro e fuori che poi ci porteranno alla sfida di Madrid“. sono le parole dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ...

