Per dare più autonomia alle Regioni basta attuare davvero la Costituzione

Un 85enne si fa ogni giorno da Pesaro a Rimini Per andare a prostitute : dovrà pagare 1000 euro di multa : Insospettabile, a bordo della sua vecchia Lancia Y, un 85enne della provincia di Pesaro si faceva tutti i giorni il viaggio fino a Rimini per andare a prostitute. Fino a qualche giorno fa gli era andata sempre bene: la polizia municipale, infatti, lo notava da tempo ma non lo aveva mai fermato poiché considerato troppo anziano per essere un cliente delle prostitute che, ogni notte, scendono nei marciapiedi di Rimini. Ma settimana scorsa, come ...

L'auto di servizio Per andare all'incontro politico : sindaco assolto : Termina così una diatriba politica che vedeva il primo cittadino indagato per aver utilizzato, una sola volta, L'auto istituzionale del Comune per essere andato ad un incontro politico. Il sindaco ha ...

Raggi : pietre inciampo Per avere ricordare di ciò che è stato : Roma – “Questa amministrazione ritiene fondamentale avere memoria di cio’ che e’ stato. Quando hanno rubato queste pietre e’ come se avessero rubato un pezzo della nostra memoria. Le hanno prese ma non hanno rubato la nostra memoria che ci serve per evitare di inciampare in errori del passato gia’ fatti”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione della cerimonia della ricollocazione di ...

Higuain-Chelsea - Morata-Atletico - Milan-Piatek : in 8 motivi ecco Perchè gli affari devono andare in porto : Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, le trattative sono entrate nella fase caldissima e nella seconda metà del mese verrà messo nero su bianco ad alcune importanti trattative che sono state avviate nelle ultime ore. In particolar modo valzer di attaccanti, in tre sono pronti a cambiare maglia e non tre calciatori qualsiasi ma big in grado di spostare gli equilibri. Il primo pronto a muoversi è Gonzalo Higuain, ...

Non ho niente da Perdere - su Raiuno il film-tv sul coraggio di lasciarsi andare : Un'ipocondriaca ed una guardia del corpo in cerca di riscatto: sono i protagonisti di Non ho niente da perdere, il terzo ed ultimo film-tv del ciclo di Purché finisca bene, in onda oggi, 15 gennaio 2019, alle 21:25 su Raiuno. Una storia che ci porta dentro una lussuosa villa, che diventa centro di un attacco eco-terroristico e di gesti estremi.Non ho niente da perdere, la trama ...

Ricordare tutte le vittime di mafia - un obbligo morale Per chi si occupa dell'educazione e della formazione dei ragazzi : ... anche quelle meno conosciute, perché dinnanzi al 'male assoluto' è esistito , ed esiste ancora, un mondo di donne e uomini coraggiosi e perbene, un mondo da valorizzare, un mondo che ha voluto e ...

Beppe Fioroni : 'Ora estradare Alessio Casimirri Per la verità su Aldo Moro' : L'arresto dell'ex terrorista Cesare Battisti che, questa mattina è atterrato all'aeroporto di Ciampino, è stata l'occasione che ha dato spunto a Giuseppe Fioroni, ex Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla strage di Via Fani, per inviare una lettera aperta al Governo M5S-Lega affinché, dopo questo importante risultato, si attivi con il governo del Nicaragua per ottenere l'estradizione dell'ex appartenente alle Brigate Rosse ...

A Torino una mostra Per ricordare Mario Lattes e una ricerca degli studenti sulle leggi razziali : Doppio appuntamento alla Fondazione Bottari Lattes a Torino in occasione del Giorno della Memoria. Giovedì 24 gennaio allo Spazio Don Chisciotte si inaugura la mostra 'Mario Lattes. Non dimenticare' ...

"Inammissibile". La Cga siciliana boccia il ricorso degli ambientalisti sul Muos di Niscemi - l'oPera può andare avanti : "Inammissibile". E' il giudizio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, rispetto al ricorso anti-Muos presentato da Legambiente, Wwf e dal Comitato No Muos, contro il ministero della Difesa, l'Arpa e l'assessorato all'Ambiente della Regione siciliana."Infondata", si legge nella sentenza pubblicata dal Cga, è la richiesta dei ricorrenti di revocare la decisione con cui i magistrati amministrativi, il 14 aprile ...

Tav - Renzi : “Altro che referendum! Si decida in Parlamento e vediamo se ha i numeri o no Per andare avanti” : “Altro che referendum! Sulla Tav decida il Parlamento. E vediamo se ha i voti, ne vederemo delle belle”. A dirlo, in un videomessaggio sui social, è il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, in merito alla proposta della Lega e di Matteo Salvini, di consultare gli elettori sul futuro della Torino-Lione. L'articolo Tav, Renzi: “Altro che referendum! Si decida in Parlamento e vediamo se ha i numeri o no per andare ...

Marine Le Pen lancia un 23enne "italiano" Per sfidare Macron. E sull'arresto di Cesare Battisti : "Vittoria di Salvini" : Marine Le Pen cambia pelle al Rassemblement National e punta sul suo delfino per le prossime elezioni europee. A guidare la lista del partito di estrema destra sarà Jordan Bardella, l'enfant prodige 23enne con origini italiane, presentato in pompa magna a Parigi insieme ad altri undici candidati che comporranno una parte della squadra che correrà alle elezioni di maggio.Il Rassemblement National comincia così la sua campagna ...

Martedì 15 e mercoledì 16 gennaio : al Cardarelli la sede nazionale della Scuola Per la gestione del rischio clinico : Ma cosa si intende per clinical risk management? Semplificando: è la scienza che in maniera "proattiva" previene e riduce il rischio clinico. Essere proattivi significa lavorare con il supporto di ...

Caso Battisti - da Alessio Casimirri a Marina Petrella : mozione Lega Per estradare altri 50 terroristi in fuga : 'Battisti deve essere il primo di una lunga serie. La Lega presenterà una mozione alla Camera per sollecitare con determinazione l'estradizione degli oltre 50 terroristi condannati in via definitiva e ...

Destiny 2 : Per risolvere l'enigma dei "Laboratori Niobe" Bungie ha dovuto dare un indizio ai giocatori : I giocatori di Destiny 2 sono finalmente riusciti a risolvere l'enigma che li stava tenendo occupati per giorni, riporta Eurogamer.Come possiamo vedere, però, non tutto il merito è da darsi alla community, in quanto Bungie stessa è dovuta intervenire concedendo un indizio.Il rompicapo che ha scervellato i giocatori di Destiny 2 negli ultimi giorni, se risolto, permetteva l'accesso all'ultima Forgia. Nessuno però è riuscito ad accedervi per ...