ilfattoquotidiano

: Le sofferenze bancarie non finiscono mai. Ma dove sta esattamente il problema? - Cascavel47 : Le sofferenze bancarie non finiscono mai. Ma dove sta esattamente il problema? - ilfattoblog : Le sofferenze bancarie non finiscono mai. Ma dove sta esattamente il problema? - ilfattoblog : Perché le #banche italiane rimangono fragili [DAL BLOG - di @MassimoFamularo] -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Leper il sistema bancario italiano sembrano non avere mai fine. Sia in senso letterale, perché in gergo si chiamanoi crediti bancari di qualità peggiore, sia in senso lato perché, come testimoniato dai cali in borsa dovuti alle indicazioni che la Bce ha inviato a Mps.Mastail? Perché anche a fronte di numerosi aumenti di capitale, dismissioni e interventi istituzionali da parte dello Stato le banche italiane rimangono fragili? Il nodo principale della questione riguarda l’incertezza in merito a quanto i recuperi effettivi si discosteranno dai valori contabili presenti nei bilanci degli istituti di credito e sulle conseguenti possibili perdite che si potrebbero realizzare.Ad esempio immaginiamo un credito di un milione, garantito da ipoteca di primo grado su un immobile del valore di 2 milioni di proprietà del titolare. ...