Italia | l' Istat conferma inflazione in rallentamento a dicembre

Ora l'Istat telefona dal 1510. Arriva il numero delle indagini statistiche. "Per gli Italiani obbligo di risposta" : ROMA - Nella vita degli italiani entra un nuovo numero telefonico: è il 1510. Il Garante delle Comunicazioni, l'AgCom, lo assegna formalmente all'Istat. Ed ora il nostro Istituto di Statistica ...

Salute : Istat - dall’unità d’Italia popolazione cresciuta del 130% : L’unione fa la forza e non solo. Dall’unità d’Italia a oggi la popolazione è aumentata del 130%, passando da 26 milioni di abitanti a oltre 60 milioni. L’aumento medio annuo è stato di 0,8 punti percentuali, con periodi di crescita sostenuta, come il baby boom degli anni ’60, e periodi di rallentamento, come durante le due guerre mondiali. I dati sono contenuti nella pubblicazione dell’Istat ...

Italia : segnali di decelerazione della crescita - nota mensile Istat - : Nelle settimane recenti, l'economia internazionale ha mostrato evidenti segnali di decelerazione con un maggiore grado di eterogeneità degli andamenti tra i paesi. Tra i fattori di rallentamento ci sono l'incertezza generata ...

Italia - Istat : accelera la crescita a novembre delle vendite al dettaglio +0 - 7% : Le flessioni più marcate si registrano per Cartoleria, libri, giornali e riviste, -2,5%, e Giochi, giocattoli, sport e campeggio, -0,8%,. Sempre a livello tendenziale, il valore delle vendite al ...

Istat : Palermo città più sicura d'Italia - meno delitti che nel resto del paese (2) : (AdnKronos) - Nel 2017 si sono registrati 5 omicidi volontari, uno in più rispetto al 2016 (+25%). Nell’arco temporale considerato (2012-2017), il numero di omicidi volontari è andato da un minimo di 4, registrato nel 2012 e nel 2016, ad un massimo di 10, registrato nel 2013. Sono invece sensibilmen

Istat : Palermo città più sicura d'Italia - meno delitti che nel resto del paese : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Nel confronto con le altre grandi città italiane, si rileva che Palermo, con 4.428 delitti ogni 100 mila abitanti, ha fatto registrare anche nel 2017 il tasso di delittuosità totale (riferito a tutti i delitti) più basso". E' quanto emerge dall'Ufficio Statistica del C

Istat - l'impennata dello spread è costata agli Italiani 1 - 7 miliardi di interessi : Il conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società realizzato dall' Istat racconta che è aumentata la pressione fiscale , che è diminuito ...

Salute : Istat - il 70% degli Italiani si sente bene - record a Bolzano : Nel 2017 il 69,6% della popolazione residente in Italia ha dato un giudizio positivo sul proprio stato di Salute, rispondendo ‘molto bene’ o ‘bene’ al quesito ‘Come va in generale la sua Salute?‘. Il dato è stabile rispetto all’anno precedente. Lo rivela l’Annuario statistico italiano 2018 dell’Istat. La percezione dello stato di Salute rappresenta un indicatore globale delle condizioni di Salute ...

Disabili - Istat : “Solo il 32 per cento delle scuole Italiane accessibili. La situazione peggiora al Sud” : Scuola pubblica off limits (o quasi) per chi ha difficoltà motorie o visive anche nel 2019. Secondo l’Istat, soltanto il 32% delle scuole italiane risulta accessibile per gli alunni Disabili, ancora più difficile la situazione nel Sud, dove soltanto il 26% degli edifici scolastici è a norma, mentre la situazione è migliore al Nord dove i valori raggiungono il 40% superando la media nazionale. A dare un quadro della situazione è il rapporto ...

Istat - in Italia solo il 32% delle scuole è accessibile ai disabili - : Secondo i dati analizzati dall'ente, meno di una scuola su tre dichiara di non possedere barriere fisico-strutturali per gli alunni con disabilità. La situazione peggiora per le barriere senso-...